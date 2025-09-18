Se espera que un funcionario del Tesoro de EU sea nombrado segundo al mando del FMI

Se prevé que el jefe de gabinete del Departamento del Tesoro de Estados Unidos se incorpore al Fondo Monetario Internacional (FMI) en un puesto clave como su segundo funcionario más importante, según informó ayer 17 de septiembre, una fuente a la AFP.

Se espera que Dan Katz, quien actualmente trabaja con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, sea seleccionado como el próximo primer subdirector gerente del FMI. La fuente familiarizada con el asunto y habló bajo condición de anonimato debido a la delicadeza del tema.

Su posible nominación al FMI se produce después de que Gita Gopinath dejara el cargo en agosto para regresar a la Universidad de Harvard, donde es catedrática.

Un portavoz del Tesoro se negó a hacer comentarios y el Fondo no respondió inmediatamente a las preguntas.

Estados Unidos, que es el mayor accionista del Fondo, suele nombrar a su máximo representante. Esto está sujeto a la aprobación dentro de la organización.

Katz, que es jefe de gabinete del Tesoro, también fue alto funcionario del departamento durante la primera administración del presidente estadounidense Donald Trump.

Katz ha trabajado con Goldman Sachs como banquero de inversiones en el pasado y es graduado de la Universidad de Yale.

En la actual administración Trump, Katz ha ayudado a dirigir la estrategia económica internacional del Departamento del Tesoro, incluida la relativa a Ucrania, y ha participado en las negociaciones comerciales y económicas de Washington con Pekín.

Estados Unidos, que es el mayor accionista del Fondo, suele nombrar a su máximo representante.