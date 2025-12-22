Economía de China creció por debajo de 3.0% en 2025: expertos

La economía china creció sólo entre 2.5 y 3.0% en el 2025, según estimaciones del grupo de expertos, Rhodium Group, aproximadamente la mitad del ritmo que indican los datos oficiales, debido al colapso de la inversión en activos fijos en la economía de 19 billones de dólares durante la segunda mitad del año.

Se espera que los responsables políticos anuncien que China ha cumplido su objetivo de crecimiento anual de “alrededor de 5.0%” cuando los máximos dirigentes se reúnan en marzo para su sesión parlamentaria anual y den a conocer el próximo plan quinquenal, alabando la solidez de las exportaciones frente a la guerra arancelaria con Estados Unidos (EU) y la débil demanda interna.

Sin embargo, habrá alrededor de medio billón de dólares en demanda perdida sin contabilizar, según un informe publicado ayer 22 de diciembre, por Rhodium Group.

Si es exacto, el déficit podría empañar la capacidad de Pekín para evaluar la urgencia con la que debe actuar para evitar una grave desaceleración en la segunda economía más grande del mundo, o para evaluar su fuerza negociadora en las conversaciones con el presidente de EU, Donald Trump, para poner fin a una guerra arancelaria que ha trastocado las cadenas de suministro mundiales.

En el 2026, la economía china está en camino de crecer entre sólo 1.0 y 2.5%, según las estimaciones de Rhodium Group, muy por debajo de la previsión del Fondo Monetario Internacional para ese año, que es de 4.5 por ciento.

“La historia del crecimiento económico de China en el 2025 depende de si la inversión simplemente disminuyó en la segunda mitad del año o se desplomó”, señala el informe.

“La historia no ofrece ejemplos de economías que hayan registrado un crecimiento real del PIB de 5.0% mientras se enfrentan a años de deflación persistente, como ha sido el caso de China durante diez trimestres consecutivos”.