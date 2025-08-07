Donald Trump presenta estadísticas económicas alternativas

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EU), presentó ayer 7 de agosto, estadísticas económicas alternativas que, según él, demuestran que las cifras oficiales están sesgadas a favor de su predecesor demócrata, Joe Biden, tras despedir a la directora de la principal agencia gubernamental de estadísticas de empleo.

Frente a periodistas convocados apresuradamente al despacho oval para un anuncio calificado de “importante” por un alto funcionario, el Presidente republicano mostró varios gráficos junto a Stephen Moore.

Moore, quien trabaja para el centro de estudios conservador Heritage Foundation, afirmó que “durante los dos últimos años de la administración de Joe Biden, la Oficina de Estadísticas Laborales sobreestimó la creación de plazas en 1.5 millones” de empleos.

Ante este “error gigantesco”, Trump “hizo bien en pedir el nombramiento” de un nuevo responsable de esta agencia federal, afirmó este experto, asesor de Trump desde hace tiempo.

“No creo que haya sido un error. Creo que se hizo deliberadamente (…) Son datos increíbles. Nos va muy bien”, comentó el Presidente estadounidense.

Según cálculos de Moore, “en los primeros cinco meses de mandato de Trump, el ingreso familiar promedio, ajustado a la inflación, aumentó en 1,174 dólares”.

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por su sigla en inglés) revisa periódicamente los datos de empleo, ya sea al alza o a la baja, una vez publicados.

La última revisión, a principios de agosto, redujo el número de empleos en 258,000 durante los dos meses anteriores.

Esta corrección enfureció a Trump, quien inmediatamente decidió despedir a la directora de la oficina, a quien acusa de haber “falsificado las cifras de empleo antes de las elecciones para intentar aumentar las posibilidades de victoria de Kamala Harris”, su rival demócrata en las presidenciales del 2024.

Durante su primer mandato, Trump quiso nombrar a Moore como presidente de la Fed, pero cambió de parecer debido a las críticas sobre las cualificaciones del economista y algunos de sus comentarios sexistas.