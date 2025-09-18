El desempleo juvenil en China alcanza máximo histórico

China anunció ayer 17 de septiembre, que la tasa de desempleo juvenil alcanzó un récord en agosto desde que se reanudó su publicación con un cálculo revisado el año pasado, lo que se suma a una serie de datos económicos poco alentadores.

La tasa de desempleo del gobierno para las personas entre 16 y 24 años se había disparado a más de 21% en junio del 2023, tras lo cual la Oficina Nacional de Estadísticas (NBS) suspendió su publicación mensual.

La tasa se redujo en más de seis puntos porcentuales cuando se reanudaron las cifras en diciembre de ese año, aunque se derivaron de una nueva metodología que excluía a los estudiantes.

La cifra ha fluctuado durante el último año, ya que Pekín ha tratado de dar un nuevo impulso a una economía en dificultades que ha amplificado la inquietud en el mercado laboral.

Los datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas (NBS, por su sigla en inglés) revelaron ayer que la tasa de desempleo juvenil alcanzó 18.9% en agosto, el nivel más alto desde el cambio.

El aumento marca la última evolución de una serie reciente de cifras decepcionantes que muestran la tensión que sufre la segunda economía más grande del mundo.

La producción industrial y las ventas minoristas aumentaron el mes pasado a su ritmo más lento en aproximadamente un año, según informaron las autoridades a principios de esta semana.

El economista jefe de la NBS, Fu Linghui, reconoció la “débil” demanda de la economía nacional y dijo que “algunas empresas tienen dificultades operativas”.

Los intensos vientos en contra se producen en un momento en que Pekín se enfrenta a una batalla en múltiples frentes para garantizar un crecimiento estable.

La crisis de deuda que lleva años afectando al sector inmobiliario, la persistente atonía del gasto interno y el aumento de las tensiones comerciales con Washington son algunos de los espinosos problemas a los que se enfrentan los líderes chinos.

La NBS anunció el lunes que la tasa de desempleo global de China el mes pasado se situó en 5.3%, un ligero aumento con respecto a 5.2% de julio.