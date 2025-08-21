Departamento de Justicia de EU investigará a Cook

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (EU) planea investigar a la gobernadora de la Reserva Federal (Fed), Lisa Cook, y un alto funcionario informó al presidente del banco central estadounidense, Jerome Powell, de la investigación y le animó a destituirla, informó Bloomberg News.

Una carta dirigida a Powell por Ed Martin, funcionario del Departamento de Justicia que ha dirigido investigaciones similares sobre el senador de California, Adam Schiff, y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, señala que el caso de Cook “requiere un examen más detenido”, informó Bloomberg.

“En este momento, le animo a que destituya a la Sra. Cook de su Consejo (…) Háganlo hoy antes de que sea demasiado tarde. Después de todo, ningún estadounidense cree que sea apropiado que ella sirva durante este tiempo con una nube colgando sobre ella”, escribió Martin, según Bloomberg.

El Departamento de Justicia no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre la investigación.

Cuestionado por el informe, un portavoz de la Fed se remitió a las declaraciones de Cook el miércoles, cuando dijo que no tiene intención de ser “intimidad” para dimitir después de que el presidente de EU, Donald Trump, pidiera su renuncia por las acusaciones hechas por un miembro de su administración sobre hipotecas que tiene en Michigan y Georgia.

La Ley de la Fed no autoriza a un presidente de la Fed a destituir a otro miembro de la Junta de Gobernadores.

Cook, la primera mujer negra en ser gobernadora de la Fed, cumple un mandato de 14 años que comenzó después de su segunda confirmación del Senado en el 2023.

El esfuerzo por destituir a Cook se produce cuando la administración ha desatado una campaña contra la diversidad, la equidad y la inclusión, e intensifica el esfuerzo en curso de Trump por ganar influencia sobre el banco central estadounidense y empujarlo a recortar las tasas de interés.