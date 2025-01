Cuatro de cada 10 trabajadores migrantes en EU son mexicanos: Cemla

Los trabajadores mexicanos inmigrantes en Estados Unidos representan 4.75% del mercado laboral de aquel país de acuerdo con información del Centro de Estudios Monetarios de Latinoamérica (Cemla).

Pero en algunas actividades como en el sector agropecuario y de la construcción, los porcentajes ascienden a 16.6 y 14.1%, respectivamente.

Al interior del informe mensual “Nota de Remesas”, precisaron que en 12 estados norteamericanos se concentra 80% del empleo de los trabajadores mexicanos inmigrantes.

Se refieren a California, Texas, Illinois, Arizona, Carolina del Norte y Carolina del Sur; Washington, Georgia, Florida, Nuevo México, Nevada y Colorado.

En sectores como hospedaje y recreación, así como en servicio de los hogares, los mexicanos desplazados en EU representan 7.3 y 14% del empleo, respectivamente.

Según el Pew Research Center, en EU viven 47.8 millones de migrantes, que representan 14.3% de la población total y de este total, 4.8 millones de migrantes, son de origen mexicano.

Es por ello que un análisis del Peterson Institute for International Economics (PIIE) consigna que la deportación masiva de migrantes que planteó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, provocará un daño considerable a su economía.

Al interior del documento de investigación The International implications of a second Trump presidency, los economistas del PIIE explicaron que si las deportaciones alcanzan a 1.3 millones de trabajadores, el PIB de EU registraría una reducción de un punto porcentual por año.

Pero si amplía las deportaciones hasta 8.3 millones de personas, la economía de aquél país registraría una contracción de 7% anual.

Los que envían remesas

Los estrategas de la mayor asociación de instituciones financieras del mundo, el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por su sigla en inglés) anticiparon que las políticas antiinmigrantes influirían en el flujo de las remesas.

En un análisis especial, titulado “Exposición al cambio en la política de Estados Unidos con América Latina”, los expertos del IIF consideran que es probable que estos flujos se desaceleren en el mediano plazo, aunque al inicio de aplicación, los trabajadores desplazados repatriarán sus ahorros.

Información del Banco de México muestra que el flujo acumulado de los ingresos por remesas en los últimos 12 meses, esto entre diciembre del 2023 a noviembre del 2024, fue de 65,015 millones de dólares. De hecho representan 4 puntos del PIB.

Esta cifra incorpora un fortalecimiento respecto de los 64,493 millones de dólares captados al corte anual anterior de octubre.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) proyectó que las deportaciones que planea aplicar el presidente de Estados Unidos puede impactar el flujo de remesas que son desde su perspectiva, una fuente relevante de ingresos.

En efecto, al interior del análisis “Perfil del migrante latinoamericano en los países de destino” del mismo Cemla, evidenciaron que quienes envían remesas son prácticamente en su totalidad los inmigrantes.

Es muy raro que un descendiente de mexicano, nacido en Estados Unidos envíe remesas a México, acotaron.

De acuerdo con la Oficina de Censos de Estados Unidos y del Homeland Security, evidencian que en el 2022, 45% de los inmigrantes mexicanos eran indocumentados.

Esta proporción muestra una reducción desde 58.3% que representaron los mexicanos indocumentados en el 2010.

Los documentados sin ciudadanía no pueden ser deportados, ya que tienen residencia.

Los escenarios de organismos internacionales

Al interior del informe Global Economic Prospects, que recién divulgó Banco Mundial, los economistas del organismo hicieron proyecciones bajo diversos escenarios para México según los planes que había expuesto Trump como candidato.

Ahí estimaron que para el 2026, la economía mexicana alcanzará una ligera recuperación que la llevaría a registrar un crecimiento de 1.6%, probablemente impactada por “su mayor vulnerabilidad a una menor demanda externa (...) políticas migratorias más estrictas que podrían afectar aún más las remesas afectando especialmente a Centroamérica y el Caribe”.

Para este primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum anticipan que el PIB mexicano registrará un crecimiento de 1.5 por ciento.

El pasado viernes, el Fondo Monetario Internacional actualizó también sus expectativas económicas, asumiendo tan solo las políticas vigentes en el momento de la publicación con lo que estiman una expansión económica de 1.4% para este año.

Subrayaron que incorporan los desarrollos recientes del mercado y el impacto de la mayor incertidumbre en la política comercial que “se supone es temporal y cuyos efectos se disipan después de aproximadamente un año”.