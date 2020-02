El cuadrante del flujo del dinero es un concepto extraído de un libro del mismo nombre escrito por el empresario Robert Kiyosaki, que detalla cuatro formas de ganar dinero en la sociedad actual. El autor e inversionista estadounidense asegura que, entre estas cuatro formas de obtener ingresos, dos son efectivas, mientras que las otras dos son muy limitadas.

El cuadrante del flujo del dinero, resumen

La primera forma de obtener ingresos es la de empleado, que en su definición es una persona que comercia con su tiempo. Robert Kiyosaki explica que esta relación es la peor de las cuatro, porque un empleo no es un activo (no se puede vender y no es heredable). En crisis financieras el empleo es golpeado con mayor fuerza, se vuelve inestable y poco seguro.

La siguiente forma de ganar dinero es el autoempleo (los emprendedores) que dedican su tiempo a un negocio propio y que ese mismo tiempo que consagren al negocio será un factor fundamental para el nivel de sus ingresos. De acuerdo con Kiyosaki, el ser emprendedor tiene ventajas sobre ser empleado, pero si se falta al trabajo, ¿de dónde vendrá el dinero?

El también conferencista afirma en su libro que el empleo y el autoempleo son las formas menos efectivas para ganar dinero y ubican a las personas que las eligen entre 97% de la población.

La tercera forma de ganar dinero y que se encuentra entre una mínima porción de la población es la de empresario. Se trata de una persona que creó o heredó un método sistematizado para ganar dinero por medio de un negocio. Su tiempo es flexible y tiene a otras personas como trabajadores. El problema es la baja probabilidad de que esos casos ocurran.

La cuarta forma de ganar dinero y la más efectiva para Rober Kiyosaki es la de inversionista, quien es una persona que hace que el dinero trabaje para sus intereses. Los ingresos de un inversionista no dependen de su tiempo ni de su esfuerzo. Se trata de alguien inteligente que pone su dinero a trabajar en negocios y esfuerzos que ya fueron hechos.

[email protected]