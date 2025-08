Coface aumenta expectativa de crecimiento para México a 0.5%

La aseguradora de crédito Coface revisó al alza su expectativa de crecimiento para México en el 2025, de cero a 0.5%, que reconoce “una mejora en el panorama, aunque no es un desempeño tremendamente positivo, ni representa una mejora dramática”, advirtió el economista para Norteamérica en la firma, Marcos Carías.

“El panorama ha sido un poco mejor de lo esperado, si bien no es dramáticamente mejor. No se ha dado una recesión técnica con dos trimestres consecutivos en contracción, tenemos dos trimestrales de crecimiento débil y eso se debe más que todo a un fenómeno que si bien consideramos probable, no pensábamos que tendría tanta magnitud, éste ha sido el comportamiento de anticipación de las empresas norteamericanas de adelantar sus compras frente a la imposición de aranceles de la Casa Blanca”, señaló.

Entrevistado por El Economista dijo que el ambiente general es de incertidumbre, pues no está completamente claro lo que sucederá con la revisión y renegociación del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, el llamado T-MEC. Proyectó que ante este panorama, el Banco de México aplicará aún dos recortes adicionales en la tasa, para llevarla a 7.50%, con una pausa intermedia.

Aparte, estrategas del banco de inversión global UBS advirtieron que ven indicios de que Estados Unidos podría impulsar conversaciones mucho más ambiciosas y amplias que una revisión del T-MEC.

Para ellos, “resulta improbable esperar una ruptura total ante el alto grado de integración y beneficio mutuo. Seguimos creyendo que el T-MEC perdurará aunque posiblemente con condiciones más estrictas para México y Canadá”.

Aranceles y negociación T-MEC, paralelos sin tocarse

El estratega de Coface explicó que la impresión que está dejando la posición del presidente Donald Trump es que los aranceles tienen una lógica muy política y por ello están exentando los productos que exportan respetando las reglas del T-MEC.

Estas tarifas le permiten ser más agresivo con México en la negociación pero la evidencia de productos exentos indican que respetará el acuerdo comercial que es para el largo plazo.

Los expertos de UBS destacaron aparte, que una pregunta clave es qué porcentaje del comercio entre México y Estados Unidos se beneficia actualmente de las protecciones del T-MEC.

Dijeron que el gobierno mexicano estima 87% mientras que los funcionarios estadounidenses sitúan la cifra cerca de 75 por ciento.

No obstante a la diferencia, los economistas de UBS consideran que México continúa disfrutando de una posición comercial relativamente favorable en gran parte gracias al acuerdo.

Sube importancia de México en exportación tecnológica

El experto de Coface destacó que sí están viendo a México subir en importancia en lo que son exportaciones de computadoras, teléfonos móviles así como aparatos electrónicos.

Y como a México se le ha tratado un poco mejor que a otros socios comerciales como China, puede ser que la diferencia arancelaria dé lugar al aumento de la importancia de México como proveedor de Estados Unidos.

“Si bien hemos aprendido a tomar con prudencia y escepticismo los comentarios de la Casa Blanca, porque ahora sabemos que muchos de sus movimientos son medidas de negociación. También, ha quedado claro, por los acuerdos precedentes con otros socios, que la voluntad es tener aranceles”, señaló.

Al interior del análisis de UBS, titulado USMCA likely to remain pillar of regional integration despite upcoming review, dijeron que una renegociación prolongada o politizada podría complicar las decisiones de inversión y empañar las perspectiva de integración regional.