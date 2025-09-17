Brasil mantiene las tasas de interés, pero apunta a un tiempo prolongado sin cambios

El Banco Central de Brasil dejó el miércoles la tasa de interés sin cambios por segunda reunión consecutiva.

El banco reiteró que los costos de endeudamiento se mantendrían estables durante un "período muy prolongado" para que la inflación anual vuelva al objetivo oficial del 3 por ciento.

El comité de política monetaria del banco, conocido como Copom, mantuvo por unanimidad el tipo Selic de referencia en el 15%, su nivel más alto desde julio de 2006, tal y como preveían los 41 economistas encuestados por Reuters la semana pasada.