“El BOJ debe ser cauteloso con nuevos aumentos de tasas”

El Banco de Japón (BOJ, por su sigla en inglés) debe ser cauteloso a la hora de volver a subir las tasas de interés, ya que la economía sigue siendo frágil, dijo ayer 9 de octubre, Etsuro Honda, asesor económico cercano a Sanae Takaichi, quien probablemente se convertirá en la próxima primera ministra del país.

“Japón se encuentra en una etapa delicada en este momento, en la que la mentalidad deflacionista que ha prevalecido durante mucho tiempo está dando paso gradualmente a una perspectiva inflacionista más positiva”, declaró Honda, asesor de Takaichi en materia de política económica, en una entrevista concedida ayer a Reuters.

“Espero sinceramente que ellos (el BOJ) no suban las tasas ahora”, afirmó Honda.

Sin embargo, subrayó que las decisiones de política monetaria corresponden al banco central.

“Existe una sensación cada vez mayor de que se está acercando el momento en que se podría tolerar otra alza de réditos”, señaló. “Aún no está claro si será en diciembre o en enero. Como mínimo, Takaichi parece estar adoptando una postura cautelosa”.

Honda, exasesor especial del gabinete, fue uno de los artífices de las políticas de estímulo “Abenomics” que el ex primer ministro, Shinzo Abe, puso en marcha en el 2013, una combinación de audaces medidas de flexibilización monetaria, política fiscal flexible y reformas que ayudaron a la economía a salir de más de una década de deflación, pero que provocaron un enorme endeudamiento del gobierno.