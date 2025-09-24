BBVA México mejora de 0.4 a 0.7% su pronóstico de crecimiento para el país en 2025

BBVA México revisó al alza por segunda ocasión en el año su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana en 2025 de 0.4 a 0.7%, esto gracias al desempeño favorable de la actividad económica en el primer semestre.

No obstante, el grupo financiero destacó en su informe “Situación México”, elaborado por el equipo de BBVA Research Mexico, que mantiene “expectativas de desaceleración en la segunda mitad del año”.

Explicó que el adelanto de pedidos de exportación en el primer semestre de 2025 aportó un impulso positivo al crecimiento, pero la evidencia sugiere que dicho efecto “fue transitorio”.

“La moderación en el ritmo de creación de empleo -en particular en el sector industrial- sugiere que el consumo privado tenderá a desacelerarse en el segundo semestre de 2025, en un contexto en el que la inversión muestra una clara pérdida de dinamismo”, asegura BBVA México en su análisis.

El grupo financiero prevé que la debilidad en la generación de empleo y la moderación de la masa salarial continuarán, con un crecimiento del empleo formal de 0.8% en 2025 y 1.7% en 2026, lo que podría seguir afectando la dinámica del consumo.

Respecto a la inflación, prevén que la general se ubicará en 3.8% al final de 2025 y la subyacente en 4.1%, destacando que el repunte de la inflación en el segundo trimestre ha comenzado a revertirse en el tercer trimestre.

Actualmente, la inflación general en México se ubica en 3.74%, mientras que la subyacente es de 4.26%, de acuerdo con los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Recalcó que el Banco de México “sigue teniendo espacio para continuar normalizando su postura monetaria en un contexto de debilidad de la demanda interna”, y mantuvo la previsión de que la tasa de referencia cerrará 2025 en 7% y 2026 en 6.50 por ciento.

Actualmente, la tasa de referencia del Banxico se ubica en 7.75% y se prevé que este jueves la junta de gobierno del banco central la vuelva a recortar en 25 puntos base, para dejarla en 7.5 por ciento.

“Las tasas de largo plazo mantienen espacio para seguir bajando, apoyadas por el ciclo de Banxico y la corrección en las primas de riesgo país”, dijo el equipo de BBVA Research Mexico.

Además, BBVA México anticipa que el peso mexicano mostrará una ligera depreciación en los siguientes meses por el muy probable menor diferencial de tasas entre México y Estados Unidos y la desaceleración económica nacional.

Prevé que el tipo de cambio cerrará 2025 en 19.40 pesos por dólar y 2026 en 19.80 pesos por dólar, desde los niveles de 18.43 pesos en los que se encuentra actualmente el dólar.

Ven avance lento en consolidación fiscal

Sobre las finanzas públicas, el grupo financiero pronosticó que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), que es la deuda pública en su medida más amplia, se ubicará en 52.3% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional al cierre de este año y en 51.4% el siguiente.

Destacó que si bien la consolidación fiscal propuesta para 2026 es de solamente dos décimas de puntos porcentuales, ya que el endeudamiento el próximo año pasaría de 4.3% a 4.1% del PIB, “las presiones del gasto público y el cada vez menor espacio fiscal para recortarlo, hacen prever que esta consolidación continuará avanzando lentamente”.

Destacó que ante factores como el aumento de programas sociales, apoyos a Pemex, las pensiones, la deuda y el poco margen de crecimiento de la recaudación sin una reforma fiscal, “el gobierno federal muy probablemente tendrá que hacer ajustes al gasto programable para generar déficits públicos en torno a 2.0% del PIB”.

Sólo de esta manera, dijo, se podría evitar que la deuda pública (como % del PIB) “retome su trayectoria ascendente, lo que representará un reto complejo de política fiscal”.

“Si la disciplina fiscal no fuera suficiente y el gobierno federal solamente pudiera reducir el déficit público a niveles promedio de alrededor de 3.7% del PIB en 2025-2030, entonces la deuda podría aproximarse a 58.1% del PIB en 2030, esta posibilidad pondría en riesgo la calificación crediticia soberana y el grado de inversión”, advirtió BBVA México.