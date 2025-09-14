Banco central de Rusia recorta tasas ante el temor de una desaceleración económica

El banco central de Rusia recortó el viernes su tasa de interés clave, pero advirtió que la inflación se mantiene demasiado alta, en medio de crecientes temores de una desaceleración económica tras el gasto excesivo en la ofensiva contra Ucrania.

La economía rusa se ralentiza rápidamente, lo que ha provocado advertencias de que podría encaminarse hacia una recesión o un estancamiento, tras dos años de sólido crecimiento en los que Moscú aumentó el gasto militar para financiar su campaña.

“Estamos experimentando un enfriamiento, es decir, una desaceleración del crecimiento económico. Esto es natural tras el sobrecalentamiento”, dijo la gobernadora del banco central, Elvira Nabiullina, al anunciar una reducción de los costos de financiamiento de 18 a 17 por ciento.

El banco espera que la economía crecerá solo 1.0% en el 2025, frente a más de 4.0% del año pasado.

El gasto del gobierno ruso aumentó más de dos tercios desde el inicio de la ofensiva en Ucrania, y el gasto militar representa casi 9.0% del Producto Interno Bruto (PIB), según el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Esto ayudó a Moscú a evitar las predicciones de que las sanciones occidentales colapsarían su economía, pero provocó un aumento de la inflación.

El banco ha recortado gradualmente las tasas de interés desde 21%, el máximo en dos décadas.

Sin embargo, la inflación sigue por encima de 8.0%, más del doble del objetivo oficial del gobierno, y el banco advirtió que los incrementos de precios podrían mantenerse en los próximos meses.

El banco destacó como motivo de especial preocupación el aumento de los precios de la gasolina, como consecuencia de los ataques ucranianos a las refinerías rusas.

Las empresas llevan meses pidiendo al banco central que recorte las tasas de interés, que, según ellas, están lastrando la economía y frenando la inversión.