La administración Trump apela el fallo que bloquea la destitución de Lisa Cook

El gobierno del presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, actuó rápidamente ayer para apelar el fallo de un juez federal que bloquea temporalmente a Trump de tomar la medida sin precedentes de despedir a la gobernadora de la Reserva Federal (Fed), Lisa Cook, ya que busca poder removerla antes de la reunión de fijación de tasas de interés del banco central estadounidense la próxima semana.

El Departamento de Justicia de EU presentó un breve aviso de que estaba apelando el fallo del martes por la noche de la jueza de distrito Jia Cobb, quien dijo que las afirmaciones de Trump de que Cook cometió fraude hipotecario antes de asumir el cargo probablemente no eran motivos suficientes para su destitución.

El aviso de una sola frase, presentado ayer, solo indica que la administración Trump está apelando la decisión de Cobb ante el Tribunal de Apelaciones de EU para el Circuito del Distrito de Columbia y no incluye argumentos legales. En un escrito presentado la semana pasada, el Departamento de Justicia solicitó una decisión rápida de Cobb “para que se pueda obtener un recurso de apelación, de ser necesario, antes de la próxima reunión de la Reserva Federal, el 16 de septiembre de 2025”.

Trump decidió despedir a Cook a finales de agosto. El fallo de Cobb impide que la Fed proceda con el despido de Cook mientras su demanda sigue adelante.

El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, dijo ayer, antes de que se presentara la apelación, que Trump había destituido legalmente a Cook por las acusaciones hipotecarias y que “este fallo no será la última palabra en el asunto”.

Cook, quien niega haber actuado mal, presentó una demanda a fines de agosto diciendo que la afirmación de Trump de que ella había cometido un fraude hipotecario antes de unirse al banco central no le daba autoridad legal para destituirla y era un pretexto para despedirla por su postura sobre política monetaria.

El caso, que probablemente terminará ante la Corte Suprema de EU, tiene ramificaciones para la capacidad de la Fed de fijar las tasas de interés sin tener en cuenta los deseos de los políticos, considerados ampliamente como críticos para la capacidad de cualquier banco central de mantener la inflación bajo control.

La Corte Suprema de EU y tribunales de apelación de menor cuantía, incluido el Circuito de Washington, han levantado temporalmente varios fallos que impidieron brevemente a Trump despedir a funcionarios.