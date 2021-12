Victoria Rodríguez Ceja, nominada a ser integrante de la Junta de Gobierno de Banco de México, afirmó que preservará la autonomía del banco central y procurará el cumplimiento del objetivo único del instituto, que es la estabilidad del poder adquisitivo.

En su primera intervención ante legisladores de la Comisión de Hacienda del Senado de la República, la todavía subsecretaria de Egresos, sostuvo que cuenta con la experiencia y conocimientos para integrarse a la Junta de Gobierno del Banco de México.

Esto tras reiteradas preguntas directas de senadores de oposición, que le pedían responder si cumplía con los requisitos de Ley para ser integrante de la Junta, como son tener cinco años de experiencia en un cargo de alto nivel en el sistema financiero mexicano y gozar de reconocida competencia en materia monetaria.

Rodríguez Ceja dijo que, trabajará “de la mano de las personas integrantes de la Junta de Gobierno, así como de los profesionales que integran la gran institución que es el Banco de México.

“Habremos de actuar en todo momento con las herramientas necesarias para la conducción de la política monetaria que aseguren la estabilidad de precios en nuestro país y el sano desarrollo del sistema financiero en beneficio de toda la población”.

Sobre los activos de reserva del Banco de México, subrayó que “el tema está establecido en en ley, donde queda asentado que el principal objetivo de las reservas es contribuir a la estabilidad financiera”.

Señaló que las reservas “son un colchón financiero en emergencia para reducir el impacto de la volatilidad y que la Ley es muy clara al decir que sólo se pueden invertir en valores de primer orden en moneda extranjera emitidas por países distintos de México”.

De salidas de capitales a las criptomonedas

La nominada del Presidente, que sustituye a Arturo Herrera como propuesta para cubrir la vacante que dejará Alejandro Díaz de León como gobernador a partir del 1 de enero, explicó a solicitud de los senadores que no es responsabilidad del banco central evitar las salidas de capitales.

“El mandato es vigilar la estabilidad del sistema financiero en la que sí incide el tema de salida de capitales así que el mandato es claro y contundente y no incluye de forma directa este tema”.

Sobre su posición frente al manejo de criptomonedas en el mundo, dijo primero que la nueva tecnología a favor de la inclusión financiera debe ser aprovechada y es bienvenida. En una segunda oportunidad, ajustó la respuesta para advertir que no se pueden catalogar como monedas, porque no cumplen con los puntos mínimos para ser reconocidas como dinero de curso legal y no detalló las características que definen al dinero fiduciario.

Reconoció que “los retos hacia adelante para la política monetaria son de una enorme complejidad y requieren de un análisis profundo tanto de las variables observables como las no observables”, pero no los precisó.

Limitada defensa técnica

Expertos advirtieron que la postura del discurso de Rodríguez Ceja fue apegada a la legalidad y en línea con lo que el mercado quería escuchar.

El vicepresidente de inversiones en la administradora de Fondos, Franklin Templeton, Luis Gonzali, consideró que “estaba más concentrada en aplacar el temor creado en los mercados desde el anuncio de su nominación”.

Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina en Credit Suisse, consideró que dio “un buen discurso” al abordar temas centrales como el mandato único, la autonomía y el nivel del capital humano en Banxico. “Pero en la sesión de preguntas y respuestas fue menos contundente y repitió conceptos técnicos como la necesidad de anclar expectativas, o la convergencia gradual de la inflación hacia el objetivo”.

Mientras Raymundo Tenorio, ex funcionario en Banxico, sostuvo que Rodríguez Ceja “no tiene una lectura correcta de la política monetaria.

“Se inclinó a explicar la variación al alza de la inflación como resultado de episodios transitorios sin reconocer los problemas estructurales de carácter técnico que tiene la economía. No habló de la holgura en la brecha del producto y no dio respuestas contundentes ni argumentativas sobre las tasas”.

Por la noche, se informó que la Comisión de Hacienda votará hoy a las 10:00 de la mañana el dictamen por el que se aprueba la propuesta del Ejecutivo para que Rodríguez Ceja forme parte de la Junta de Gobierno del Banxico, para posteriormente ser nombrada por el jefe del Ejecutivo gobernadora del banco central.

