Para la segunda mitad del sexenio, se enfocarán en una mejor ejecución del gasto público y de los programas sociales, además de que se anunciará el tercer paquete de inversiones en infraestructura, así lo indicó el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.

En un webinar organizado por Moody’s Investors Service, Ramírez de la O, – quien fue ratificado como secretario de Hacienda hace un mes, detalló que “esta etapa ahora, incorpora un elemento más microeconómico, de mejor manejo en los detalles de la ejecución de programas”

Se planea que entre el 2022 y el 2024 habrá alrededor de 67 proyectos, pero sus efectos serán de largo plazo, “de modo que se impulsará al país, y de modo especial a la microeconomía”.

Destacó que país está pasando por un cambio estructural con la administración del presidente López Obrador; sin embargo, la narrativa que se ha manejado pudiera no ser la correcta.

Indicó que “la nueva narrativa que yo propongo que tomemos es que veamos los mensajes y las acciones. México sí está pasando por un cambio estructural que, me temo, no ha sido bien narrado por nuestra parte y quizás no es bien percibido”, declaró.

Agregó que, a su llegada, se sorprendió no sólo por las expectativas de crecimiento que apuntan a que el PIB se expanda alrededor de 6% este año, sino también por la recaudación que tuvo el Servicio de Administración Tributaria (SAT) el año pasado, pese a la crisis.

Fondos evitaron endeudamiento

Defendió que el año pasado se hiciera uso de los fondos de ahorro, como el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) y el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), que, en sexenios anteriores, fueron nutridos.

El uso de estos fondos, agregó, ayudó no sólo a mantener los ingresos, sino también a evitar que se incrementara la deuda como pasó en otros países que, ante la crisis por el Covid-19, decidieron endeudarse.

“Le tenemos mucho respeto a la pandemia y a todas sus consecuencias y riesgos, pero no está en el mismo nivel de incertidumbre del 2020 que amerite que estemos apurándonos por fondos de emergencia adicionales que, ciertamente, creemos que hay que reconstruir, a partir de los flujos presupuestales que vienen a futuro, pero no en este momento, no es la principal preocupación la falta de saldos en esos fondos de ahorro”, dijo en una de sus primeras participaciones como secretario de Hacienda.

Añadió que si bien se usaron los fondos, estos no fueron utilizados en su totalidad y tienen aún un monto “mucho más modesto” que el año pasado.

De acuerdo con datos de la SHCP, el gobierno empezó el año con un saldo de 63,383 millones de pesos en los fondos de estabilización, lo que significó una disminución de 74% respecto al saldo que reportaron al cierre del 2019.

Apoyo a Pemex

El gobierno de México está en “plena posición” para seguir apoyando a Petróleos Mexicanos (Pemex), aseveró Ramírez de la O en el mismo evento, en donde explicó que, por ley, el gobierno mexicano no puede garantizar la deuda de la petrolera.

“Para los mercados, desde nuestro punto de vista, sería un poco tarde venir con una propuesta de cambio de ley energética de nivel constitucional, independientemente del capital político que eso requeriría. Esto nos impone la necesidad de actuar con respecto a Pemex en términos muy ad hoc, pero sí queremos ser muy enfáticos y recalcar al mercado, a los analistas, y al Congreso, que el gobierno está en plena posición para seguir apoyando Pemex”.

Añadió que la instrucción del presidente López Obrador es que la dependencia se acerque más a la petrolera para darle una mayor retroalimentación. Gracias a esto, la relación hoy en día con la llamada empresa productiva del Estado es mucho más fuerte, consideró.

“Pensamos que a nivel microeconómico se pueden hacer, todavía, muchas cosas (...) sin duda, es una relación que va a ser mucho más cercana la que tenga la SHCP con Pemex”, aseguró.

