Tras casi 10 horas de sessión, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó en lo general y particular la Miscelánea Fiscal 2022 con 67 votos a favor, 47 en contra y 1 abstención. A pesar de que 49 senadores presentaron 199 reservas, el bloque mayoritario no aceptó ninguna a discusión.

En este tenor, durante la discusión de las reservas uno de los temas que se criticaron fue la obligación que tendrán los jóvenes de 18 años a tramitar su alta ante el fisco federal.

Dicho lo anterior, Miguel Ángel Mancera, senador del PRD, presentó una reserva para precisar la redacción al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación (CFF), el cual busca la obligatoriedad de darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

El senador hizo referencia al artículo 9 de la Ley de Protección de Datos Personales en donde detalla que cuando se crea una base de datos tiene que existir una finalidad legítima y concreta.

"En la redacción de la reforma al artículo 27 del CFF no se advierte de ninguna finalidad; por ello, estamos marcando esta omisión de la norma", comentó el senador.

La minuta que fue enviada desde la Cámara Baja establece que los jóvenes que no cuenten con un empleo o ingresos deberán inscribirse al padrón como “sin actividad económica” para así no generar la obligación de presentar declaraciones, pagar contribuciones y, por lo tanto, no ser acreedores a sanciones que van desde los 3,870 a 11,600 pesos.

Del mismo modo, Claudia Ruiz Massieu, diputada del PRI, presentó una reserva a dicho artículo dado que el motivo principal para que una persona se inscriba al RFC es porque ya genera ingresos gravables, pero en este caso se violenta a los jóvenes, ¿para qué quieren los registros?, se preguntó.

"Parece un intento para inflar el padrón de contribuyentes que además vulnera el derecho de los jóvenes sin obligaciones fiscales", dijo desde la tribuna de la Cámara Alta.

Avanzó reforma al 151

En cuanto a la reforma al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), el gobierno federal busca que el límite de las deducciones por realizar donativos ya no sea de 7%, sino que los estos se incluyan en el límite global las deducciones que es de 15 por ciento.

Por ello, Patricia Mercado, senadora de Movimiento Ciudadano, propuso que se debe de revisar la eliminación de 7% de las deducciones para no incluirlas en el límite global de deducciones ya que compartiría lugar con los gastos de colegiatura, médicos y funerarios.

"Un gobierno que invita a sus ciudadanos a fortalecer su capacidad de donar a una causa social, es una sociedad que promueve una mayor organización social. Mi reserva es que el 7% sea el mínimo y no sea reducido este tope. Las organizaciones constituyen contrapesos para la protección de las personas", comentó.

santiago.renteria@eleconomista.mx

rrg