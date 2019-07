El primero de julio se cumplió un año de que Andrés Manuel López Obrador fue elegido como presidente constitucional de México, y a la fecha todavía siguen las incógnitas sobre si su administración representará un verdadero cambio para el país y se logrará el crecimiento económico prometido, más allá del 4% al finalizar su sexenio.

Especialistas consultados por El Economista coinciden en que aún es muy pronto para ver resultados. Sin embargo, la falta de claridad en las reglas hacia los inversionistas hace más complicado el panorama.

Plan de austeridad

El profesor Siegfried Seedorf, especialista de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle, aseguró que decisiones como la cancelación del Nuevo Aeropuerto, la disputa de la Comisión Federal de Electricidad con las empresas canadienses y la baja en las calificaciones crediticias están generando incertidumbre en cuanto al rumbo que lleva el país en materia económica, aunado a una austeridad mal aplicada, pues ese ahorro no se reinvierte en proyectos productivos.

“La cancelación de proyectos importantes está afectando la certidumbre del inversionista extranjero. Al final la economía no se mueve con base en un plan de austeridad, la economía se mueve con base en lo que se va generando.

“Es como si yo en mi casa les dijera a mis hijos: “No vamos a comer, no van tener escuela, no van a tener medicinas, pero ya ahorramos todo lo que había para gastar ahí”. Así no generamos nada, sólo se desvía el dinero para guardarlo y es el error que está haciendo este gobierno”, dijo.

Asimismo, indicó el especialista que las inversiones actuales no son nuevas, son las que ya estaban comprometidas desde hace tiempo, por lo que durante este segundo semestre se verá realmente cuanta confianza tiene el inversionista en el gobierno actual.

“Si nosotros vemos que no hay una reactivación económica para el cuarto trimestre difícilmente se logrará el objetivo de crecimiento a 2%”, refirió.

Por su parte, la profesora Christiane Fábrega, catedrática de la ITAM, coincide en que las inversiones se mantendrán cautelosas mientras no haya señales claras y las reglas no se respeten.

“La cancelación del Nuevo Aeropuerto fue una de las señales que frenaron la inversión en general, lo que generó incertidumbre ante los inversionistas, desconocer las nuevas reglas del juego. Esto se ve reflejado en los datos de crecimiento”, comentó.

Agregó que otro factor que estará afectando el rumbo de las inversiones a final de año es la relación con Estados Unidos por el desarrollo del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la desaceleración económica que se vive a nivel mundial.

“Creo principalmente que es el freno en la inversión, acompañado de un freno en el consumo de las familias. Eso ha generado una percepción de incertidumbre hacia lo que viene adelante”.

Fábrega señaló que algunos de los aciertos del actual mandatario son el Presupuesto de Ingreso y Egresos 2019, el cual está balanceado y ha logrado mantener el superávit planeado, y el respecto a la autonomía del Banco de México (Banxico) y mantener vigente el T-MEC.

“Ahora que ya salieron los datos de lo que se ha ejercido sí se mantuvo el superávit, pero porque hay un rezago en el gasto y esto no había ocurrido en los primeros años de sexenios anteriores. En el gasto se ve un subejercicio y en los ingresos en la parte petrolera ha habido una contracción importante. Los ingresos tributarios no petroleros de enero-abril mostraron un incremento de alrededor de 4% en términos reales”, añadió.

Finalmente, el profesor Seedorf coincidió en respetar la autonomía del Banxico lo cual ha ayudado a mantener la inflación en niveles bajos.

“La tasa de inflación se ha mantenido gracias a que se ha mantenido la autonomía de Banxico. Ése es un gran acierto por parte del gobierno, no tratar de interferir en sus decisiones. Y el tipo de cambio no es porque el peso este más fuerte; es porque el dólar se ha debilitado, y la tasa de interés en México sigue siendo muy atractiva para los inversionistas internacionales”, concluyó.

