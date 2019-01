La Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) resolvió improcedente una solicitud realizada por exaccionistas de Grupo Modelo para la devolución de “miles de millones de pesos” por impuestos.

En su conferencia matutina del martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador refirió que la solicitud fue hecha por parte de Corona para la devolución de impuestos.

“Se iba a hacer una devolución de miles de millones de pesos a la empresa Corona por la devolución del IVA y la SCJN resolvió improcedente la solicitud”, declaró López Obrador en Palacio Nacional.

En este sentido, el Ejecutivo federal aplaudió la “actitud responsable” del Poder Judicial al negar esta devolución, ya que gracias a ello se ahorró dinero que pudiera afectar el presupuesto.

“No todos los ministros votaron a favor, pero los que votaron en contra tienen derecho a hacerlo porque es un criterio y son libres. Cada quien actúa de acuerdo con la interpretación que da a las leyes”, indicó el tabasqueño.

Refirió que fue a través de la dirección de grandes contribuyentes, del Servicio de Administración Tributaria (SAT), por la cual se enteró de la noticia.

“Cuando me informaron del SAT de esa noticia —hay en el SAT una dirección de grandes contribuyentes—, cuando se me informó me puse muy contento, porque imagínense lo que iba a significar de desembolso en el presupuesto”, comentó.

Sin embargo, más tarde, Grupo Modelo informó a través de un comunicado que la decisión a la que hizo referencia el presidente no corresponde a recurso legal alguno interpuesto por la empresa, sino a procesos que llevaron a cabo algunos exaccionistas del grupo.

En línea con lo anterior, el grupo indicó que dichos accionistas hoy en día ya no tienen relación con Grupo Modelo.

“Grupo Modelo reafirma su compromiso con el cumplimiento a la ley y el respeto a las instituciones en todos los sitios donde opera. La empresa seguirá comprometida con el desarrollo económico y social de México, actuando apegada al derecho, como lo ha hecho durante más de 90 años”, expuso.

¿Qué pasó con grupo modelo?

En el 2013, algunos accionistas del Grupo Modelo vendieron 49% de la empresa a la belga Anheuser-Busch InBev. La transacción se hizo a través de una transferencia de acciones que tenía el grupo en la Bolsa Mexicana de Valores.

De esta manera, los exaccionistas de la empresa recibieron por sus acciones 20,102 millones de dólares. Por esta transacción, el SAT retuvo 5% del Impuesto sobre la Renta (ISR) de la venta que realizaron.

Fuentes cercanas al caso explicaron que la retención se hizo bajo un mandato de la Ley del ISR que establece que, cuando se venden acciones de control, se retiene 5%; sin embargo, no todos los accionistas tenían acciones de control, es decir, no tenían peso para las decisiones de la empresa.

“Ellos no vendieron acciones de control y, al no venderlas, no tenían por qué pagar ese 5 por ciento. Las acciones estaban exentas y de ahí vienen los juicios. Se consideró que fue un grupo de control, pero si lo ves en lo individual, no era un grupo de control”, explicaron.

Añadieron que algunos accionistas sí tenían acciones de control, por lo cual la resolución fue la debida, pero la SCJN no distinguió entre unos y otros, además de que la Corte nunca definió qué consideraba como grupo de control.

“Surgió con ello un gran problema, porque los accionistas consideran que violan sus derechos. ¿Y a dónde nos llevó todo esto? A que ya no importa la constitucionalidad de la ley, sino lo que importa es la recaudación. Puedes hacer una ley inconstitucional siempre y cuando recaudes”, aseveraron.

En el 2018, se regresó menos

De acuerdo con datos del SAT, el año pasado, el fisco regresó a los contribuyentes, tanto personas físicas como morales, 449,455 millones de pesos, cifra 12.33% menor, en términos reales, a los 512,696 millones de pesos que devolvieron en el 2017.

Manuel Toledo, socio de Proactive Tax & Legal, refirió que la disminución en el monto devuelto a contribuyentes se debe, en mayor parte, a los retrasos que ha tenido la autoridad para llevar el proceso.

Recordó que los contribuyentes, una vez realizadas sus declaraciones de impuestos y de obtener un saldo a favor, pueden solicitar la devolución al SAT. Para ello, empieza un trámite en donde la autoridad solicita informes y documentos al causante para hacer válida la devolución.

Después de un tiempo, agregó, el SAT dará una respuesta por escrito al contribuyente de si su devolución procede o no.

“Mientras la autoridad no niegue la devolución, el contribuyente seguirá manejando su trámite con el fisco. Pero, al momento de negársele, el contribuyente tiene la opción de irse a la fase contenciosa y presentar un juicio de nulidad”, explicó Manuel Toledo.

Dicho juicio de nulidad tiene el objetivo de que la SCJN anule la resolución del SAT y el contribuyente pueda ser acreedor a su devolución de impuestos.

