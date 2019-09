Monterrey.- La facturación apócrifa creció 21 veces en los últimos cuatro años, destacó Margarita Ríos Farjat, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La funcionaria resaltó que la Secretaría de Hacienda detectó 10,000 empresas con facturas apócrifas, con casi 9 millones de facturas falsas que suman 1.6 billones de pesos con una evasión de 354,000 millones de pesos, equivalente al 1.4% del Producto Interno Bruto (PIB).

“La lista de factureras creció 21 veces del 2014 al 2018”, dijo al participar en el XXVI Congreso del Comercio Exterior Mexicano.

Ríos Farjat expuso que el SAT encarga anualmente dos estudios sobre evasión fiscal en los que se ha concluido que en México hay una evasión fiscal de 500,000 millones de pesos por facturas apócrifas cada año.

En general, el SAT realiza procesos de control que buscan reducir el comercio ilícito y posicionar al país a la par de las mejores prácticas internacionales.

En este sentido, el SAT mantiene un intercambio de información con otras administraciones tributarias y aduaneras para combatir de manera conjunta el fraude comercial e inhibir el contrabando, el lavado de dinero y la defraudación.

Por otra parte, la funcionaria recalcó que el gobierno federal ha renunciado a la práctica de condonar impuestos y aunque se dice que al promover una amnistía fiscal entran recursos, la federación prefiere prescindir de ese supuesto para no promover prácticas perniciosas.

“La segunda cosa que no estamos considerando para aumentar la recaudación es retener impuestos pagados indebidamente; existe un permanente reclamo que el fisco no devuelve impuestos, no es así”, aseguró la funcionaria.