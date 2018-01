Entre los principales desafíos para México que urge resolver en el 2018 es reducir la deuda gubernamental y un gasto público más eficiente, reducir la inflación a niveles del 3%, lograr negociaciones de los tratados de libre comercio exitosas, tanto con Estados Unidos y Canadá, como con la Unión Europea, así como atacar la corrupción, pugnó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón.

“Si no empezamos a reducir nuestra deuda, veremos efectos negativos en el tipo de cambio, la inflación y las cuentas extranjeras del país. Tenemos que trabajar más para mantener una inflación baja y estable y acercarnos a la meta del Banco de México de 3%. No olvidemos que este es el impuesto más injusto y desgastante, sobre todo, para quienes menos tienen”, sentenció.

En su primer mensaje semanal a través de la Voz CCE, el dirigente empresarial identificó desafíos fundamentales en tres grandes rubros: economía, política y Estado de derecho. En todas, dijo, tenemos una gran responsabilidad de cara al presente y futuro de nuestro país.

México no puede elevar su endeudamiento, que hoy se ubica en 48% del PIB. El gobierno federal anunció este año una reducción final de 43,400 millones de pesos en comparación al año anterior; sin embargo, la cifra total continuó siendo 109,600 millones de pesos, mayor de lo presupuestado.

“Tenemos que mantener nuestra marcha para fortalecer el mercado interno. Debemos seguir impulsando el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, integrarlas a las cadenas de valor, a estas cadenas productivas que ya están a nivel global, y acercarlas a las nuevas tecnologías y procesos productivos”, demandó Juan Pablo Castañón.

Sólo con empresas más productivas podemos tener un mayor crecimiento, afirmó y abundó, no me refiero solo las empresas medianas o grandes, me refiero sobre todo a las micros y pequeñas, que son el pequeño taller, la pequeña panadería o el pequeño comercio, que requiere acceso a financiamiento, acceso a capital, pero sobre todo, para invertirlo en innovación, en modernización para poder ser más productivas.

En materia exterior, el CCE se pronunció por trabajar con Estados Unidos y Canadá, así como con la Unión Europea, ya que ambos tratados de libre comercio influirán de manera importante en el desempeño de nuestra economía durante los próximos años. “Una correcta modernización permitirá mayores beneficios para todos: detonaría una mayor creación de empleos y mejor remunerados”.

En lo que se refiere al reto político, el presidente del CCE confió en que estas elecciones fortalezcan la democracia, y confianza en nuestro sistema democrático. “Tenemos que hacer que se escuche la voz de los ciudadanos. No sólo porque el voto determine a los ganadores, sino también porque las campañas y las plataformas políticas giren en torno a las necesidades de lo que los ciudadanos demandamos”.