Tras la contracción económica que sufrirá este año la economía mexicana, especialistas prevén que se puedan recuperar los niveles previos a la pandemia del Covid-19 hasta finales del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Gabriel Lozano, economista en jefe para México de J.P. Morgan, indicó que la estimación que propone la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de un crecimiento de 4.6% para el 2021, tras la contracción que se presentará este año, es factible.

“Sí es factible. Vamos a tener una caída histórica no vista desde 1932 (...) Es muy raro que veamos una crisis que esté abarcando casi la totalidad de la economía, alrededor de 95% de ésta (...) Tenemos una base (de comparación) muy baja, por lo que rebotar entre 3 y 4% no es difícil. Esto sí será una recuperación, pero no quiere decir que regreses a los niveles precrisis, estás regresando a niveles limitados y va a tardar en regresar a niveles que permitan decir que la economía ya está de pie”, apuntó durante su participación en el webinar Presupuesto 2021: ¿Visión de corto plazo o viendo hacia el futuro?

En este sentido, indicó que el potencial de crecimiento a largo plazo va a caer de 2.5 a entre 1.5 y 1.7 por ciento. “Regresar a niveles precrisis nos va a tomar hasta el 2023-2024, en el mejor de los casos”.

Por su parte Héctor Villarreal, director del Centro de Estudios Económicos y Presupuestarios (CIEP), refirió que habrá regiones del país y sectores de la economía que van a tener una recuperación económica más rápida debido a las desigualdades que se viven en México.

“Nos preocupa mucho que las brechas de desigualdad, que ya son bastante profundas, se acrecienten, y que sectores como el de servicios tarden mucho en recuperar lo que se tenía antes de la pandemia”, apuntó.

Los analistas refirieron que es necesaria una reforma fiscal, sobre todo tras esa crisis, para fortalecer los ingresos tributarios. Dicha reforma se puede hacer sin un incremento o la creación de nuevos impuestos.

Remanente de 1.5% del PIB

Gabriel Lozano indicó que el siguiente año, el Banco de México (Banxico) le entregará a Hacienda un remanente de operación que se estima en 1.5% del PIB, el cual se podría traducir entre 15,000 y 16,000 millones de dólares.

Recordó que las reservas del banco central se ubican por encima de 190,000 millones de dólares, por lo que la estimación podría variar si el tipo de cambio se ubica por debajo de lo que se espera al cierre del año.

“Suena increíble que parte de los fundamentos económicos sea ver en dónde encuentras más recursos (...) es un ajuste contable que sí le da un respiro a Hacienda pero no necesariamente en las grandes cifras del país”, dijo Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad.

El remanente de operación se entregará en abril del 2021. Por ley, la SHCP deberá destinar 70% de lo entregado a amortizar la deuda pública, mientras que lo restante se destinará al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios o al incremento de activos que fortalezcan la posición financiera del gobierno federal.

