Entre los nueve países que no suscribieron la aplicación de un impuesto mínimo global a los corporativos, tres se encuentran en América Latina y el Caribe. Se trata de Perú, Barbados así como San Vicente y las Granadinas.

Las otras seis naciones que tampoco se adhirieron a la aplicación del gravamen global son Estonia, Hungría, Irlanda, Kenia, Nigeria y Sri Lanka.

Incluso China, Polonia, Luxemburgo, Holanda, Singapur y Suiza que habían sido reticentes a sumarse al acuerdo, terminaron aceptándolo.

Funcionarios de alto nivel explicaron que algunas de estas naciones que por ahora prefirieron no sumarse al acuerdo, han atraído por años a los grandes corporativos multinacionales ante las facilidades fiscales que otorgan a los contribuyentes.

Cancelarles este atractivo en el contexto de una recuperación económica lenta y desigual, va a tener un impacto económico sustancial que se sumará al generado por la pandemia en el turismo y desarrollo económico, consignaron.

Al revisar la lista de 130 países que se suscribieron al acuerdo, se observa que también fue acogido por las Islas Caimán, Panamá y Seychelles que por años han tenido la estrategia reconocida de atraer negocios internacionales con gravámenes muy bajos.

En teoría, al eliminarse los incentivos para trasladar beneficios de un sitio a otro, los grandes corporativos tributarán en donde obtienen sus beneficios; sin embargo, el Independent Comission for the Reform of International Corporate Taxation, acota que el riesgo es que esta recaudación favorecerá a los países de origen de las multinacionales, que en su gran mayoría están en economías avanzadas como Estados Unidos.

“La recaudación con el impuesto global no tendrá grandes ventajas para países ubicados en América Latina y África que no se caracterizan por favorecer al florecimiento de grandes empresas multinacionales”, consignaron.

Lo cierto es que aún faltan por conocerse detalles de la implementación del impuesto global.

