A pesar del recorte en la tasa de interés de referencia, México mantiene el mayor premio por arriba de los bonos del Tesoro, entre los emergentes de América Latina, concuerdan analistas de Wall Street.

En un mercado mundial de tasas reales bajas e incluso negativas, México continuará ofreciendo un rendimiento positivo y atractivo aún si el recorte en tasas se mantiene, acotó el estratega del videoblog especializado Out of the Box Economics, Joel Virgen.

De hecho ahora mismo, aun tras el recorte, la tasa real que ofrece México es de 0.45%, que compara favorablemente contra las de sus pares de Perú, Chile o Brasil, cuya tasa real es negativa.

“No veo eliminación del atractivo de México pese a que sigue la incertidumbre sobre prospectos de inversión relacionados con la discusión de los proyectos legislativos (como la reforma a la LeyBanco de México).

“Los mercados están comparando los fundamentales fiscales que, en el corto plazo lucen mejor para México y compensan parcialmente el riesgo soberano”, detalló.

Con él coinciden analistas de Banorte-IXE, que destacan que México conserva un valor relativo más favorable respecto de otros mercados similares.

Para el economista en Jefe para América Latina en Credit Suisse, Alonso Cervera, “la reacción de la curva de rendimiento al anuncio de Banco de México fue muy favorable, pues se presentaron descensos generalizados en las tasas a lo largo de la curva”.

Además considera que “una menor tasa de referencia debería ayudar a frenar la apreciación de la moneda, lo cual es positivo para el sector exportador”.

El peso cotizó en 19.93 unidades por dólar cerca del cierre de la sesión, con una ganancia de 0.42% frente a los 20.02 del precio de referencia del miércoles, después de que Banco de México decidió recortar la tasa de interés referencial. Durante la sesión el peso tocó su mejor nivel de más de dos semanas, en torno a las 19.90 unidades.

Joel Virgen estima que la próxima decisión del Banco de México, programada para el 25 de marzo, será de un nuevo recorte en la tasa de 25 puntos base, movimiento que dejará al rédito en 3.75 por ciento.

Aún atractivo

En su opinión, Banxico completará un recorte de otros 50 puntos base en este año y aún así, el rendimiento real será aún atractivo en un contexto mundial de tasas reales bajas e incluso negativas, que ya se ven incluso en mercados de América Latina, como en Perú, que ofrece una tasa real negativa en -2.37% o Brasil, cuya tasa es de -2.45 por ciento.

“Los portafolios de inversión se mantienen diversificados, y al verlo en un contexto mundial, México no es el único emergente con riesgos a la baja y sí se ve mucho mejor que los demás emergentes de América Latina al tomar en cuenta la situación fiscal de corto plazo”, aseguró Virgen.

Para Luis Pérez Lezama, director de Análisis Económico en el think lab veracruzano Saver, esta tasa real cercana a cero sólo llevará más dinero al mercado. La gente en México no tiene capacidad de crédito y no hay confianza para pedirlo ni para otorgarlo. En la economía real no funcionará como aliciente para el consumo.

ymorales@eleconomista.com.mx