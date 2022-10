México necesita 126,000 millones de dólares para combatir el cambio climático

De lo que se trata es de incentivar y motivar a que se cumpla la regulación ambiental, que las políticas públicas se diseñen de mejor manera y que se puedan cumplir de mejor manera por los entes regulados”.

Mauricio García, asesor senior para política y gobierno de Polea.

México necesita destinar 126,000 millones de dólares para hacer frente al cambio climático, a través de 30 medidas en ocho sectores de la economía. En otras palabras, el país requiere de ese monto para cumplir la meta de reducción en 22% de emisiones de Gases de Efecto Invernadero para el 2030, como parte del Acuerdo de París.

De no apegarse a las 30 medidas de mitigación, el costo para enfrentar el cambio climático será de 143,000 millones de dólares, esto es 17,000 millones de dólares más.

Se estima que a nivel mundial las pérdidas por el calentamiento global alcanzarían entre 550,000 millones de dólares y 2.3 billones en el 2100, en un escenario de inacción global.

En el Parlamento Abierto “Presupuesto con Perspectiva de Desarrollo Sostenible”, organizado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Mauricio García Velasco, asesor senior para Política y Gobierno de la asociación civil Polea, comentó que el calentamiento global ya impacta a México.

El integrante de la asociación civil reveló que 35 millones de mexicanos viven con escasez extrema de agua y más de 43 millones con baja disponibilidad de dicho líquido.

Otro fenómeno que da muestra del calentamiento global en México es que el volcán Iztaccíhuatl pasó de tener 11 a cinco zonas glaciares.

García Velasco ejemplificó que si la temperatura mundial asciende entre 2 y 4 grados centígrados el aeropuerto de Acapulco y gran parte de la Isla de Cozumel quedarían bajo el agua.

Impacta en el crecimiento económico

El calentamiento global no sólo afecta a la Tierra también impacta a las economía de los países, no obstante el impacto económico no es homogéneo.

Las naciones emergentes resienten más el cambio climático. Se estima que por cada grado centígrado que aumente la temperatura el Producto Interno Bruto (PIB) de países cálidos y en vías de desarrollo se contrae 16 por ciento.

“¿Por qué es importante tomar acción ante el cambio climático? Cada grado de aumento de la temperatura está asociado con una reducción de 1 a 4% del PIB y hasta 16% del Producto en economías emergentes con climas cálidos. El cambio climático tiene efectos significativos en las actividades productivas, la salud, conflictos sociales y migración”, dijo Mauricio García.

Polea es una organización civil que promueve el fortalecimiento de capacidades y el diálogo multisectorial, así como el diseño de procesos ambientales y sociales, particularmente en las áreas de cambio climático, bosques, biodiversidad, agua, transporte y energía.

Proponen revisar gastos del PPEF

Polea sugirió a la comisión que se revisen algunos montos establecidos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 (PPEF) en el Ramo 16 que tiene que ver con Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El rubro de Regulación Ambiental tiene un presupuesto de 819 mdp para el 2023, una caída anual de 11.4% en términos reales. “Aquí lo que se trata es de incentivar y motivar a que se cumpla la regulación ambiental, que las políticas públicas se diseñen de mejor manera y que se puedan cumplir de mejor manera por los entes regulados”.

García señaló que el gobierno planea destinar 147.9 mdp al Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible y 861.9 mdp a Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable. Ambos muestran contracciones anuales de 4.7 y 4.2%, respectivamente.

Adolfo Pastor, asesor de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública dijo, en su intervención, que el gasto funcional en protección ambiental será de 19,959 millones de pesos para el 2023, un incremento anual de 4.3% en términos reales.

El gasto contemplado en dicho rubro sufrió disminuciones en 2020 y 2021 ante la crisis económica que trajo la pandemia, explicó el catedrático. “Para el 2023 se observa un crecimiento, pero aún se encuentra en niveles observados en el 2019”.

Pemex y CFE

Dentro del PPEF 2023 existe el anexo transversal “Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios”, para el cual se propone un presupuesto de 10,288 millones de pesos.

“La mayor parte (el 93%) de este presupuesto se concentra en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) porque uno de los sectores que más generan emisiones efecto invernadero en México es el energético y como parte del objetivo de transición energética un actor importante es la CFE para generación de electricidad con fuentes más limpias”, explicó Adolfo Pastor.

Por su parte, Mauricio García comentó que el mantenimiento de la estructura de Petróleos Mexicanos (Pemex) y Energía es importante, pues son los sectores que más contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero en el país.

“En el Presupuesto de Egresos del 2022 había 255,000 millones de pesos para mantenimiento de infraestructura de Pemex, para el 2023 hay 25,365 millones de pesos (...) ¿Qué pasa cuándo no se mantiene la infraestructura? Se contamina más y puede haber más riesgos a la salud”, cuestiono el representante de Polea.

