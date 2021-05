El aumento de las alternativas de monedas digitales podría conducir a una “fragmentación” del sistema de pagos que plantea riesgos financieros para hogares y empresas, dijo la gobernadora de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos (EU), Lael Brainard.

Como titular de la moneda de reserva del mundo, EU debe estar muy involucrado a medida que los pagos digitales se hacen más comunes y otros países desarrollan monedas digitales que pueden ser usadas para enviar dinero a través de las fronteras, dijo Brainard, en un discurso.

La funcionaria esbozó los principales asuntos que la Fed tendrá que abordar mientras explora una posible versión digital del billete verde.

"La Reserva Federal está intensificando su investigación y compromiso público sobre una versión digital del dólar estadounidense (...) El banco central debe anticiparse a los cambios en las tendencias de consumo y garantizar que los estadounidenses tengan acceso a dinero seguro del banco central”, señaló la gobernadora del banco central estadounidense.

Stablecoins suponen riesgo

Por otro lado, la responsable de la política monetaria destacó los riesgos que plantea el desarrollo de demasiadas stablecoines de emisión privada, que son activos digitales vinculados a repositorios de valor más tradicionales, como una moneda emitida por el gobierno.

“Si las stablecoines se adoptan de forma generalizada y sirven de base a un sistema de pagos alternativo orientado a nuevas formas privadas de dinero, existe un riesgo real de que se produzca una fragmentación del sistema de pagos”, dijo Brainard.

Los responsables también tendrían que desarrollar una moneda digital que no fomente una corrida en los bancos tradicionales y que también logre un equilibrio entre ofrecer privacidad sin fomentar el uso ilícito, sostuvo.

“Un principio rector de cualquier innovación en materia de pagos es que debe mejorar el sistema existente", añadió Lael Brainard.

Los funcionarios de la Fed están dejando claro que el banco central de Estados Unidos planea tener un rol activo en el desarrollo de normas a medida que más países investigan y diseñan monedas digitales de bancos centrales (CBDC, por su sigla en inglés).

El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo la semana pasada que la Fed publicará un documento en el que se analizará cómo las CBDC podrían afectar al sistema financiero.

Powell también subrayó que la Fed se moverá con cuidado y que puede ser necesaria la intervención del Congreso antes de que EU pueda desarrollar un dólar digital.

En este mismo sentido, Raphael Bostic, presidente de la Fed de Atlanta, dijo que el rápido desarrollo de las criptomonedas y las finanzas digitales en general es “un área que no podemos ignorar”, apuntando a la volatilidad de divisas como el bitcoin y su eventual sustitución de activos tradicionales como el dólar.

“Se mueve rápido. El criptoespacio en particular, si uno tuviera que describirlo, es un mercado extremadamente volátil y no creo que sus características actuales sean propicias para que se convierta en una moneda”, dijo Bostic.

“Las stablecoins mejoran el panorama pero aún hay mucho que hacer”, concluyó Bostic

El bitcoin no es para nosotros: HSBC

El banco HSBC no tiene planes de lanzar una mesa de negociación de criptomonedas u ofrecer las monedas digitales como inversión a los clientes, porque son demasiado volátiles y carecen de transparencia, dijo a Reuters su presidente ejecutivo, Noel Quinn.

Esto lo distingue de rivales como Goldman Sachs, que en marzo informó que había reiniciado su mesa de operaciones de criptomonedas, y UBS que, según otros medios, está explorando formas de ofrecer las monedas digitales como un producto de inversión.

“Dada la volatilidad, no estamos en bitcoin como una clase de activos. Si nuestros clientes quieren estar allí, por supuesto que pueden, pero no lo estamos promoviendo como una clase de activos dentro de nuestro negocio de gestión de patrimonio (...) Por razones similares, no nos apresuramos a comprar stablecoins”, afirmó Quinn.

La posición que sobre las criptomonedas tiene el banco más grande de Europa se produjo en un momento en el que el bitcoin se ha desplomado casi 50% desde el máximo alcanzado en el año, después de que China tomó medidas enérgicas contra la minería de la moneda y de que su destacado defensor, Elon Musk, moderó su apoyo a la divisa digital.