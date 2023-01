Intentaron vulnerar autonomía de Banxico, pero se evitó, recuerda Gerardo Esquivel en carta de despedida

Durante los últimos cuatro años, el Banco de México (Banxico) enfrentó circunstancias complejas, “la más grave”, el intento por reformar la Ley que rige a esa institución “en una dirección que vulneraba su autonomía y que ya había sido aprobada por el Senado de la República”, pero “afortunadamente”, una respuesta oportuna y coordinada por parte de la institución y de otros actores logró evitar que esta modificación fuera ratificada, expuso Gerardo Esquivel.



En una carta de despedida como subgobernador y miembro de la Junta de Gobierno del Banxico, dijo que otros momentos clave en el tiempo que estuvo en el cargo fueron los intentos de que se otorgaran recursos excedentes al gobierno federal (en 2020) y la sugerencia de utilizar los Derechos Especiales de Giro, para prepagar deuda del Gobierno Federal.



“En todos estos casos, expresé mi opinión en forma clara y transparente, anteponiendo los intereses de la institución y del país frente a cualquier otra consideración”, indicó.



En la misiva, publicada el 30 de diciembre pasado, un día antes de que concluyera su periodo, ante la negativa del presiente Andrés Manuel López Obrador, para ratificarlo en el cargo, expuso que a lo largo de estos cuatro años, el Banco enfrentó escenarios muy complicados: “No sólo tuvimos que hacer frente a los estragos directos de la pandemia, con sus consecuentes afectaciones en nuestras labores cotidianas, sino que también tuvimos que responder a los impactos económicos de la misma”.



Recordó que en la Junta de Gobierno, apoyados por el staff, él y sus ahora excompañeros tomaron decisiones cruciales para impedir que la crisis



económica generada por la pandemia se convirtiera también en una crisis financiera, cuyas consecuencias podrían haber sido mucho más desastrosas.



Posteriormente, indicó, se tuvo que hacer frente al episodio inflacionario en el cual aún seguimos inmersos.



Para el ahora exfuncionario, este fenómeno de naturaleza global, que no se había visto en décadas, es un reto aún formidable, al que todavía ahora se le sigue haciendo frente. En cualquier caso, refirió, “estoy convencido que las decisiones que ha tomado y seguirá tomando la Junta de Gobierno contribuirán a que se logre llegar a la meta de inflación en un horizonte razonable”.



También mencionó que hubo algunos eventos memorables, como cuando se construyó y se echó a andar el Museo del Banco de México, que permitió abrir el bello espacio institucional a toda la población y que sin duda contribuirá a un mejor entendimiento de la importancia del Banco de México en la vida pública del país. Asimismo, la emisión de los billetes de la Familia G, una serie de hermosos billetes, cuya calidad y diseño han merecido múltiples reconocimientos internacionales. Estos dos acontecimientos serán de los mejores recuerdos que me llevo conmigo.



En la carta agradeció a los integrantes de su equipo cercano, así como de las diferentes áreas del Banxico e informó que desde este lunes 3 de enero retomará sus actividades académicas y se reincorporaré a El Colegio de México.



“Como le dije a un reportero que me preguntó que cuál era mi Plan B en caso de no ser ratificado: “Mi plan B es volver al que ha sido toda mi vida mi plan A”, es decir, volver a la academia y a la opinión y al debate público”, refirió en su carta de despedida.



