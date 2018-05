La propuesta del Ingreso Básico Universal iniciará como programa piloto sobre la población primaria que queremos impactar y para eso claro que hay recursos, afirma el asesor económico de Ricardo Anaya, al frente de la coalición Por México al Frente, que incluye al PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski.

“No debe preocupar a nadie. El inicio de una política o cambio de política en materia social tan hondo como plantea el Ingreso Básico Universal necesita iniciar con un programa piloto que nos permita trazar escenarios y para eso sí hay recursos”, dice.

Entrevistado por El Economista, dice que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ya ha hecho cálculos al respecto, y para cubrir una línea mínima de bienestar para estados completos de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, se requiere poco más de 1 punto del PIB, esto es “poco más de 200,000 millones de pesos”.

“Y esos recursos, con el propio arreglo de un mejor manejo presupuestal es factible”, consigna.

Dice que no es ese el escenario base de los recursos a destinar para este objetivo, “pero se acerca mucho a la dimensión de lo que podemos enviar”.

Explica que en el centro del Proyecto económico del candidato Anaya, está llegar al año 2021 con una inversión pública de al menos 5% del PIB, lo que sería 2 puntos adicionales de lo que tenemos hoy.

Y con esta medida, “se debería estimular la inversión privada de modo que lleguemos a 25% del PIB"

Habrá reforma hacendaria

—¿Planean proponer una nueva reforma tributaria? La que se realizó esta administración incrementó los ingresos en tres puntos del PIB.

—No en abstracto y no solo fiscal. El país requiere de un diálogo de su hacienda pública que tiene que ver con lo que se ingresa, como se gasta y su transparencia y eficiencia de cómo se gasta. No puede pensarse en ninguna reforma tributaria que no venga acompañada a replanteamiento de gasto y que no venga acompañada del sistema anticorrupción y que no venga acompañada del fiscal independiente que le hace falta al país.

—Entonces ¿revisarán la forma de gastar del gobierno?

—Planteamos iniciar de forma inmediata con una organización del gasto discrecional y una mejor utilización y manejo del mismo. Hablamos de 400,000 millones de pesos adicionales. Simplemente lo que ha habido en la última década de gasto discrecional, asciende a 200,000 millones de pesos. Por ello hay espacio de hacerlo con una mejora del manejo del gasto público.

—El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recomendado los pasados tres años, la creación en México de un Consejo Fiscal Independiente ¿Cuál es la postura de la Alianza Por México al Frente?

—La creación de un Consejo fiscal favorecerá a generar certidumbre para las inversiones públicas y privadas.

Estado de derecho e inversión

—¿Qué papel juega el estado de derecho en el Plan Económico de Ricardo Anaya?

—Es para todo porque tal como lo han dicho las encuestas del Foro Económico Mundial (WEF), la barrera número 1 que expresan los empresarios para traer inversión a México, es la corrupción, y el bajo respeto al estado de derecho.

—¿Atajar la corrupción será motor de crecimiento para la economía bajo el eventual mandato del candidato Anaya?

—La corrupción es también un factor de inseguridad, así que no solo mata, sino que va en detrimento del potencial de crecimiento del país al desalentar inversiones

—¿Cómo pasarán de la retórica a los hechos?

—Se creará la fiscalía general autónoma e independiente, prohibiendo los pagos en efectivo en el gobierno. Sabemos que no se terminará solo con voluntad, sino con regles, leyes e instituciones que en verdad prevengan y sancionen irregularidades. Se propondrá la creación de un sistema nuevo de fiscalización del dinero en el sector público, y dar inteligencia financiera en todo momento, incluyendo tiempos electorales.

—¿Qué papel tienen los empresarios en el plan de Ricardo Anaya?

—Determinante. Tenemos el proyecto de generar el millón 200,000 empleos que demanda la población anualmente y será imposible sin su apoyo. Por eso el proyecto de incrementar la inversión pública para estimular la privada. Por eso el proyecto de eliminar barreras de inversión como la corrupción. Por eso la intención de mejorar el estado de derecho.

Apertura comercial sí, pero no a cualquier costo

—¿Cómo queda el sector comercial de México en su propuesta?

—De entrada, debo decir que seguimos de cerca las negociaciones y confiamos en el actual equipo técnico de México. Ojalá se cierren pronto porque brindará certidumbre. Pero igualmente hemos dicho que es imposible pensar que se cierren a cualquier costo.

—¿Si ganan las elecciones y no ha concluido la negociación del TLCAN ¿Qué rumbo tomará la postura Anaya en la negociación?

—Veremos lo que pasa en esta fase de la negociación, cómo se desenvuelven, pero hay que recordar que hay temas que pueden romperlo. Queremos que se firme confiamos en el equipo técnico, en el apoyo permanente y participación que ha tenido la Iniciativa Privada (IP) en el llamado “cuarto de junto” pero no queremos que se cierre con prisas

FMI, en continuidad

—En el primer año de la próxima administración tendrán que recibir a la misión de expertos del FMI para renovar la Línea de Crédito Flexible ¿Planean renovarla? ¿Seguirá México con las fortalezas indispensables para contar con esta línea abierta de dólares en la cuenta del Fondo?

—Efectivamente hay una línea de financiamiento de 88,000 millones de dólares, pero esta utilidad a favor de nuestro país cuenta con peculiaridades como la confianza que se tiene en el manejo serio y responsable de las finanzas. Y ese dialogo se debe mantener para que dicha línea de crédito se renueve inmediatamente después de triunfo de Anaya. Y sí, más adelante tendrá que ser parte de la relación con el Fondo.

—¿Han estado en contacto con el FMI rumbo a las elecciones? ¿Les han planteado el proyecto económico del candidato Anaya?

—Recientemente estuve con funcionarios del FMI y fue interesante adelantarles que, bajo la posibilidad del triunfo de Anaya, hay un compromiso por un gasto de gobierno saludable, un proyecto de aumentar la inversión pública y un ingreso básico universal gradual.

