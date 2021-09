Las instituciones financieras tienen un objetivo: vender. Pero los departamentos de Mercadotecnia quizá están yendo demasiado lejos al contratar celebridades e influencers para promover productos financieros que quizá ni siquiera ellos entienden.

Por eso, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA, por su sigla en inglés) de Reino Unido emitió este lunes una advertencia a través de su sitio web sobre los riesgos de comprar criptoactivos promovidos por personas influyentes como Kim Kardashian, a través de redes sociales.

El organismo advirtió que las personas con poca comprensión de los riesgos están comprando monedas digitales por temor a perderse de algún fenómeno de moda.

En junio, la celebridad de televisión Kim Kardashian hizo un anuncio para promover la criptomoneda Ethereum Max a su audiencia que está compuesta por más de 250 millones de seguidores en Instagram.

De acuerdo con las reglas de la red social, la celebridad aclaró que se trataba de un anuncio con el hashtag #AD, pero no explicó que Ethereum Max, que no debe confundirse con Ethereum, era un token digital especulativo de muy reciente creación y por desarrolladores desconocidos, explicó Charles Randell, presidente de la FCA en un discurso divulgado en el Cambridge International Symposium on Economic Crime.

“Por supuesto, no puedo decir si este token en particular es una estafa. Pero los estafadores les pagan frecuentemente a los influencers de las redes sociales para que los ayuden a arrojar nuevos tokens sobre la única base de la especulación”, dijo.

De acuerdo con un comunicado emitido en mayo y que fue consultado por El Economista, los supuestos creadores de Ethereum Max la catalogaron como una “exclusiva criptomoneda” aceptada para la compra de boletos de eventos deportivos. El primero de ellos, y hasta ahora el único, fue la pelea de box entre Floyd Mayweather contra Logan Paul el pasado 6 de junio de 2021 en Miami, Florida.

Los organismos reguladores a nivel mundial ya trabajan a marchas forzadas para la identificación y regulación de los proveedores de activos virtuales. México ya tiene una Ley Fintech a través de la cual pretende regular ciertos aspectos del uso de criptomonedas y evitar riesgos como el blanqueo de capitales.

La FCA vigila las buenas prácticas de venta y promoción de servicios financieros de unas 51,000 empresas de servicios en el Reino Unido.