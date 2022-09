IP espera un Paquete Económico realista, sin grandes sorpresas

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) no prevé que el Paquete Económico 2023, que se entregará mañana, tenga grandes sorpresas y espera que sea realista, acorde con la coyuntura actual en donde la inflación ha alcanzado niveles que no se veían en más de dos décadas.

Francisco Cervantes Díaz, presidente del CCE, declaró a medios que la promesa de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, de no crear ni subir impuestos, es una buena noticia, sobre todo en estos momentos donde los precios se han acelerado y existe aún una incertidumbre económica.

“Vemos un Paquete Económico realista a los tiempos que estamos viviendo y, sobre todo, muy realista al tema de la inflación, principalmente el no incremento de impuestos que eso, para nosotros, es algo muy importante”, dijo antes de su participación en la primera Convención Binacional, organizada por The American Society of Mexico.

Reconoce labor del SAT

En este tenor, reconoció el trabajo que ha hecho el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en lo que va del sexenio para reforzar sus actos de fiscalización, lo cual ha logrado mantener la recaudación de impuestos, incluso en lo peor de la crisis del Covid-19.

Además, destacó los estímulos fiscales a la gasolina, los cuales se han aplicado a su máximo en los últimos meses e, incluso, se implementó uno complementario para evitar incrementos considerables en el precio del combustible que de acuerdo con las declaraciones del gobierno, han evitado que la inflación llegue a dos dígitos y con ello se merme el poder adquisitivo de los mexicanos.

Será la tarde de mañana 8 de septiembre cuando la Secretaría de Hacienda presente al Congreso de la Unión el Paquete Económico 2023, el cual contendrá los Criterios Generales de Política Económica, la Ley de Ingresos de la Federación, así como el Presupuesto de Egresos de la Federación.

De acuerdo con analistas consultados, este Paquete tendría que enfrentar mayores presiones en el gasto público, sobre todo por el incremento de rubros como pensiones y servicios de la deuda. Además, al ser el año de la antesala de la elección presidencial 2024, el gobierno podría empezar a gastar más en rubros políticamente importantes, como educación y salud.

Lo anterior, se tendría que solventar sin una reforma fiscal que incremente de manera sustancial los ingresos del gobierno, por lo que se apoyarían nuevamente de la fiscalización por parte de la autoridad fiscal.

Sin preocupación

Al ser cuestionado sobre si existe alguna preocupación de que la inversión se concentre en las mega obras del gobierno, como el Tren Maya y la Refinería Dos Bocas, el Presidente del CCE declaró que se está promoviendo la inversión y, ante los retos coyunturales de la economía, se vuelve todavía más importante.

Estamos promoviendo la inversión y esto se vuelve muy importante para que podamos ser captadores de ella. Estamos peleando porque haya más confianza, que haya certeza jurídica para que eso genere mayores atributos a la inversión, o sea, la inversión en pocas palabras es lo que nos va a ayudar a mitigar a la inflación, y en temas de activación económica es lo más importante”.

Previamente, durante su conferencia matutina, el presidente Andrés López Obrador aseguró que se verán incrementos en el presupuesto de los programas sociales en el 2023, así como a sus proyectos estratégicos, además de mencionar de que sería un paquete “equilibrado”.

Plan vs inflación

Un día antes de su participación en la Convención Binacional, el Presidente del CCE se reunió con el presidente López Obrador, en medio de los planes de extender el Paquete Contra la Inflación y Carestía (Pacic), el cual se presentó en mayo pasado.

En este sentido, Francisco Cervantes Díaz destacó que la iniciativa privada se encuentra en pláticas para extender el plazo del paquete, pero que al parecer nuevas noticias sobre esto tendrán que esperar, porque la prioridad en estos momentos es el Paquete Económico.

“Está en pláticas (la extensión) pero ahorita ellos (Hacienda) están muy metidos con el Paquete Económico. Todavía tenemos un poquito de tiempo para platicar, pero estamos en comunicación permanente con Hacienda”, aseguró.

