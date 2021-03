El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) ajustó a 4% el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México para 2021, esto debido a que no ve condiciones a favor de la inversión en México. En febrero estimaron un crecimiento de 3.8% para la economía mexicana.

"Es un escenario conservador (el 4%), en el IMEF, siempre hemos sido conservadores en los pronósticos. Sólo los modificamos cuando tenemos datos duros sobre un cambio de tendencia. Hoy no vemos condiciones en México para fomentar un crecimiento mayor por el lado de la inversión, ni por el lado del consumo, a menos que viera un aceleramiento en la campaña de vacunación, pero hoy no vemos los elementos", declaró Ángel García Lascurain, titular del IMEF.

El instituto ve como principal motor de la economía mexicana al sector externo, es decir aquellas industrias vinculadas con exportaciones hacia Estados Unidos; también ve como aliciente el programa de apoyo American Rescue Plan y el avance en la campaña de vacunación en EU.

Las palancas más relevantes las vemos en la demanda externa, no vemos todavía condiciones en México para un crecimiento más allá del 4%", aseveró en videoconferencia.

Años perdidos

Con base al pronóstico de 4% para este año y de 2% a partir del 2022, tardaría hasta el primer trimestre del 2024, o 15 trimestres, en que la economía mexicana recuperará su nivel pre-pandemia y en el caso más optimista sólo tardaría nueve trimestres, explicó el IMEF.

"Entonces sí habría sido desde el segundo trimestre del 2019 hasta el primer trimestre del 2024 un periodo perdido para la economía mexicana porque no se creó mayor capacidad económica, no se amplió la infraestructura económica de México y no hubo empleo", comentó Lascurain.

