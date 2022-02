La recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en alimentos no básicos con alta densidad calórica fue de 25,590 millones de pesos (mdp), al cierre del 2021. Esto representó un incremento anual de 15%, el más alto desde el 2018.

La recaudación del IEPS a alimentos elevados en calorías se recuperó después de dos años de caídas anuales de 10.6 y 5.0% en el 2019 y el 2020, respectivamente.

De los 11 rubros de recaudación del IEPS, la comida con alto contenido de calorías ocupa la quinta posición en cuanto a monto aportado al erario, sólo por detrás de gasolinas y diésel (222,894 mdp), tabacos labrados (45,656 mdp), cerveza (37,497 mdp) y bebidas saborizadas (30,299 mdp).

De esta manera, de 399,154 millones de pesos totales que se recaudaron por IEPS, este tipo de alimentos aportó 6.4% durante el 2021.

Asimismo, la recaudación fue superior en 4,111 millones de pesos (o 19.1% más) de lo previsto en la Ley de Ingresos de la Federación 2021 puesto que se proyectaba obtener 21,479 millones de pesos.

Cabe recordar que a los alimentos con alta densidad calórica se les cobra 8% de IEPS por su producción e importación. Los alimentos que entran en esta categoría son los “no básicos” y contienen más de 275 kilocalorías por cada 100 gramos.

Un abuso en el consumo de este tipo de comida puede provocar obesidad o diabetes, así como en el caso del consumo de Bebidas Saborizadas, a las que también se aplica el IEPS.

En este último caso desde la administración de Enrique Peña Nieto, existe un artículo transitorio en la Ley del IEPS en donde se detalla que una cantidad recaudada por el IEPS a Bebidas Saborizadas se destinará a programas de promoción, prevención, detección, tratamiento, control y combate al sobrepeso y obesidad.

El Programa de Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes de la Secretaría de Salud gastó 567 millones de pesos el año pasado, esto es 1.9% de los 30,299 millones de pesos que se recaudaron por la venta de Bebidas Saborizadas.

Para este año el programa de prevención espera ejercer 582 millones de pesos, un incremento de 2.6% en comparación con el 2021 y se espera que obtenga 1.8% de lo recaudado por la venta de Bebidas Saborizantes.

Cambio en el etiquetado

Desde octubre del 2020 entró el nuevo etiquetado frontal para alimentos y bebidas procesados, para prevenir el aumento de casos de sobrepeso y obesidad en el país.

Los productos procesados ahora contienen un octágono de color negro y borde blanco con la leyenda “Alto en”, seguido de la característica que se tenga que destacar ya sea grasas, saturadas, sodio y azúcares, entre otras.

“La gente no le hace caso a esos sellos, no los lee, al menos aquí en la tienda no los consideran, siguen con los mismos hábitos (...) Me he dado cuenta que la gente ya tiene la costumbre de comer comida chatarra”, comentó Arturo Maldonado Maldonado, dueño de una tienda de abarrotes.

Maldonado comentó que desde el 2020, cuando inició la pandemia, las ventas de alimentos elevados en calorías han ido en aumento, inclusive, ha habido escasez de varios productos.

“Ha habido escasez de comida chatarra como consecuencia del alto consumo que se ha dado (...) Las sopas instantáneas y las papas son difíciles de encontrar. Una semana escasean las papas, sin importar la marca; también las galletas, los Gansitos, Chocorroles, el pan Bimbo, su demanda se ha incrementado”, agregó quien ha sido propietario de una tiendita desde hace más de una década.

Alimentos gravados

Botanas.

Productos de confitería.

Chocolates y productos derivados del cacao.

Flanes y pudines.

Dulces de frutas y hortalizas.

Cremas de cacahuate y avellanas.

Dulces de leche.

Alimentos preparados hechos de cereales.

Helados, nieves y paletas de hielo.

