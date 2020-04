En caso de que el país requiera nuevas medidas económicas, desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se están contemplando diferentes escenarios; así como las políticas públicas que podrían llevarse a cabo, indicó Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados.

“El secretario está haciendo su trabajo, ha construido varios escenarios económicos y ya tiene listas las medidas que se tendrían que instrumentar en cada escenario”, refirió el diputado a El Economista y en referencia a la reunión virtual que tuvieron legisladores con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, el lunes pasado.

Sin dejar en claro si las nuevas medidas serían estímulos fiscales, Delgado expuso que, al no tener certeza de cuándo se va a superar la emergencia sanitaria y cómo va a evolucionar el país en contagios y fallecimientos, “se tiene que evaluar todos los días la situación en salud e ir tomando medidas que influyan en la economía (...) Hay experiencias diferentes en el mundo y de eso va a depender el impacto en la economía”.

Aseguró que desde la Cámara de Diputados también se encuentran listos en caso de que alguno de los escenarios que contemple la SHCP se materialice y se requiera algún tipo de cambio de leyes.

A su parecer, lo que está haciendo la administración de López Obrador es llevar al límite los instrumentos y programas dentro de la idea de no endeudarse, no subir los precios de los energéticos, ni impuestos y reforzar la austeridad republicana.

“En ese espacio es donde se mueve el gobierno y lo lleva al límite (...) Ahora, de aquí en adelante, así como se evalúa diariamente el tema de la salud, tendrá que evaluarse el tema económico, y éste es un buen paquete inicial que tendrá que evaluar su impacto en la economía a lo largo de estos días”.

Con respecto a los rumores de si Arturo Herrera presentará su renuncia como secretario y si a él le ofrecieran sustituirlo y ser el nuevo secretario de Hacienda, respondió:

“Sería indeseable un cambio en estos momentos en la SHCP porque además, Arturo es un profesional y lo está haciendo bien. A mí me tocó relevar a Arturo (como secretario de Finanzas del entonces Distrito Federal) no voy a entrar en especulación, respeto mucho el trabajo de Arturo, además esos rumores de cambios en el gabinete es de gente que no conoce al presidente”, concluyó.

