Acapulco, Gro. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) contempla hacer una reforma en el sistema de aduanas para reforzar los despachos conjuntos de revisión y con ello acabar con una parte de la corrupción que se tiene en el sector, indicó Carlos Urzúa, titular de la dependencia.

“Cuando hay exportaciones a Estados Unidos y pasan por mesa, de inmediato son revisadas por nuestra gente y por la de ellos, y viceversa. Actuamos como mesa conjunta, es decir, despachos conjuntos. Vamos a tener muchos de estos”, dijo durante la inauguración de la 82 Convención Bancaria.

Indicó que también se ampliarán los horarios de las aduanas portuarias, como en el puerto de Manzanillo, Colima. “Ya opera las 24 horas del día. Con ello, vamos a lograr despachar más del doble, porque los barcos que iban a otros puertos ahora van a dirigirse a Manzanillo”.

“Tenemos mucha fe en que con ello se pueda eliminar la mayor parte de la corrupción que existe en las aduanas”, expresó Urzúa sin dar más detalles de la reforma.

Recientemente, la Auditoría Superior de la Federación indicó que el control y fiscalización de las operaciones aduaneras que están a cargo del Servicio de Administración Tributaria no son efectivos.

“El control y fiscalización de las operaciones aduaneras muestran debilidades significativas, lo que afecta la recaudación, la entrada y salida de mercancía ilegal, contrabando y piratería del territorio nacional”, expone en su tercer informe de la Cuenta Pública 2017.

Identificó que en 29 de las 49 aduanas que hay en el país no existe la infraestructura necesaria para la aplicación de sistemas de reconocimiento no intrusivo, lo que implica debilidades en la operación aduanera, ya que la Administración General de Aduanas no estableció controles para los factores de riesgo.