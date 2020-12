Los ministros de finanzas y los banqueros centrales de las economías avanzadas del Grupo de los Siete (G-7) apoyaron firmemente la necesidad de regular las monedas digitales, dijo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en un comunicado después de una reunión virtual de los altos funcionarios.

El ministro de finanzas alemán Olaf Scholz emitió una declaración en términos muy claros después de la reunión, subrayando sus preocupaciones sobre la autorización para la puesta en marcha de la criptodivisa Libra de Facebook (recién rebautizada como Diem) en Alemania y Europa.

“Un lobo con piel de oveja sigue siendo un lobo”, dijo. “Es claro para mí que Alemania y Europa no pueden y no aceptarán su entrada en el mercado mientras no se aborden adecuadamente los riesgos regulatorios. Debemos hacer todo lo posible para asegurarnos de que el monopolio de la moneda permanezca en manos de los Estados”, añadió.

El secretario del Tesoro de EU, Steven Mnuchin, fue el anfitrión de la duodécima reunión de los funcionarios de finanzas del G-7 de este año, relacionada con la pandemia de Covid-19, mientras Washington se prepara para entregar la presidencia del G-7 a Gran Bretaña el próximo mes.

Los funcionarios de finanzas del G-7 debatieron las respuestas en curso al “panorama en evolución de los bienes criptográficos y otros bienes digitales y la labor de las autoridades nacionales para impedir su utilización con fines malignos y actividades ilícitas”, dijo el Tesoro.

“Hay un fuerte apoyo en todo el G-7 a la necesidad de regular las monedas digitales”, agregó.

Los funcionarios del G-7 reiteraron su apoyo a una declaración conjunta del G-7 sobre el pago digital en octubre, en la que se decía que los pagos digitales podrían mejorar el acceso a los servicios financieros y reducir las ineficiencias y los costos, pero que deberían ser “supervisados y regulados adecuadamente”.

Los funcionarios de finanzas del G-7 también discutieron las respuestas económicas nacionales e internacionales a la pandemia del Covid-19.