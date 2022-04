Luego de dos años de pandemia, y en el mes de la declaración anual, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) indicó que aún hay escasez de citas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo cual complica el cumplimiento de obligaciones por parte de los contribuyentes.

Laura Grajeda Trejo, presidenta del IMCP, recordó en conferencia de prensa que aquellos contribuyentes, personas físicas, que resulten con un saldo a favor mayor a 150,000 pesos tendrán que presentar su declaración anual y mandarla con la e.firma; sin embargo, la dificultad de conseguir citas en el SAT complica la situación.

“En diversas ocasiones hemos hecho énfasis en la escasez de éstas, lo cual ha sido reportado por parte de muchos contribuyentes, provocando que éstos se vean impedidos para atender en tiempo y forma sus obligaciones fiscales. Esta situación no sólo está generando una falta de cumplimiento, sino que también origina pérdidas económicas en las empresas y graves riesgos en su operación”, aseveró la presidenta.

La e.firma, recordó, es ocupada para realizar diversos trámites, como emitir facturas, actualizar datos, avisos aduanales, trámites en el IMSS, permisos de importación, entre otros.

“En el IMCP hemos recibido solicitudes de parte de los asociados a nuestros Colegios Federados, en las cuales manifiestan que por estas situaciones están imposibilitados para cumplir con sus obligaciones y las de sus clientes, lo que genera un clima de incertidumbre en los contribuyentes”, agregó la presidenta.

En este sentido, Ramiro Ávalos Martínez, vicepresidente de Fiscal del IMCP, propuso unas series de medidas para ayudar a las situaciones de los contribuyentes, como extender a dos años el periodo de renovación de la e.firma a través de la página SAT ID; que en trámites presenciales que no se concluya se permita al causante continuar dentro de los tres días hábiles seguidos, así como que las citas que fueron agendadas y no atendidas sean puestas a la disposición de aquellos causantes que acuden a las oficinas sin cita, además de tener a mayor personal.

Problemas con la declaración 2021

Además de los problemas que puedan tener los contribuyentes que no tengan su e.firma para la declaración anual, Ramiro Ávalos Martínez destacó que los causantes han señalado otros tipos de errores al momento de presentar su declaración.

Explicó que en la parte prellenada de la declaración anual, los causantes han reportado problemas, como el no reflejar los ingresos por sueldos y salarios que realmente percibió el contribuyente. “Muestra ingresos de supuestos patrones totalmente desconocidos para los contribuyentes”.

Mencionó que, en algunos casos, no se reflejan las pérdidas de años anteriores, mientras que en ciertos campos o conceptos que son editables en la declaración, la plataforma no permite las modificaciones y, en otros casos, la plataforma no reconoce los intereses reales de los créditos hipotecarios, entre otros problemas.

Personas morales declararon más

De acuerdo con los datos del SAT, en marzo, mes de la declaración anual para las personas morales, se presentaron 643,137 declaraciones, 5.8% más que hace un año, cuando los causantes presentaron 607,506 declaraciones.

“En marzo del 2022, gracias al cumplimiento de los contribuyentes en la declaración anual, se superó en 48,400 millones de pesos lo programado para dicho mes en la Ley de Ingresos de la Federación correspondiente para el mes por ISR”, destacó el fisco.

