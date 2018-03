El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade indicó que todavía es prematuro pensar en que, el país debería hacer otra reforma fiscal ante las nuevas políticas fiscales que pretende implementar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Hoy no tenemos ningún elemento de juicio porque todavía no se conocen los elementos y detalles de la propuesta y por tanto, es temprano especular sobre cuál debe ser nuestra reacción (...) Mientras no conozcamos bien la propuesta, no tiene mucho sentido especular", dijo luego de entregar el premio "Reto Applicando México. Innovación Financiera".

Por lo anterior, recalcó que no se puede pensar todavía en romper el Acuerdo Tributario que hizo el gobierno federal con el sector privado en el que se comprometía a no incrementar impuestos ni crear otros nuevos para obtener mayores ingresos.

"No se espera (que la propuesta de Trump) se presente pronto, pues su prioridad está en el tema de salud y ver cómo sustituyen el Obamacare. Lo que haremos es estar al pendiente de qué implica y qué significa la propuesta".

Recientemente, el canciller Luis Videgaray dijo que, ante un posible cambio fiscal en el país vecino, México tendría que cambiar y adaptar su política fiscal.

Con respecto a la renovación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), expuso que aún mantienen el diálogo con las autoridades comerciales de EU y que, en las recientes reuniones, los temas principales en que se enfocaron fueron precisamente de seguridad y migración.

"La semana pasada no hubo un diálogo sobre comercio. Las pláticas tuvieron que ver sobre todo con seguridad y migración. En Hacienda tenemos un ángulo importante en materia de seguridad a través de diferentes esquemas de cooperación aduanera".

Mencionó que, los representantes de ambas naciones se volverán a reunir en las próximas semanas para llegar a acuerdos que beneficien tanto a México como EU, sobre todo para que se mantenga el flujo libre de remesas.

Expresó: "Ese será el tenor de nuestra posición negociadora (...) no deben ser grabadas, y no debe haber un elemento que las limite".

Recordó que entre el viernes y hoy, se entregaron 1,000 millones de pesos a los 50 consulados que se encuentran en EU para que amplíen el apoyo a los migrantes mexicanos que residen en ese país.

Meade reconoció que ante el contexto complejo que enfrenta el país, Hacienda tiene una expectativa menor sobre el desempeño económico del país, la cual ubica entre 1.5 y 1.7% "la realidad de los mercados nos ubica en un crecimiento menor".

