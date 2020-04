Los contribuyentes que han presentado su Declaración Anual correspondiente al 2019, y que han resultado con saldo a favor, se han quejado de obtener una devolución parcial por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

A través de redes sociales como Twitter y Facebook, las personas físicas han presentado la queja. Algunos indican que sólo se les ha devuelto 20% de su devolución.

Ante esta problemática, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) informó que ya varios pagadores de impuestos se han acercado a ella para arreglar esta solución.

Gloria Franco, directora general de Orientación y Asesoría del Contribuyente de la Prodecon, explicó que esto se ha dado cuando los contribuyentes modifican la información de ingresos y deducciones al momento de realizar su declaración, en vez de aceptar el prellenado propuesto por el fisco en su aplicación, por lo que ya se encuentran en pláticas con el SAT para solucionar este inconveniente.

“El motivo es porque los contribuyentes modificaron sus ingresos o deducciones respecto a la declaración prellenada, por lo que al hacerlo a la autoridad no le coincide, por lo que el contribuyente puede presentar documentos para sustentar la deducción y hacer la devolución manual”, explicó.

Las personas físicas tienen hasta el 30 de abril para presentar su declaración anual, en donde presentan al fisco su balance de ingresos y gastos del año fiscal, así como las deducciones personales que pueden resultar en un saldo a favor.

Una de las ventajas de hacer la declaración anual, además de cumplir con la obligación fiscal, es que una vez realizada se puede obtener un saldo a favor, el cual será devuelto al contribuyente en su cuenta bancaria.

De acuerdo con el órgano recaudador, las personas físicas pueden deducir gastos médicos, funerarios, donativos, primas de seguros de gastos médicos, transporte escolar, aportaciones complementarias para el retiro, cuentas personales de ahorro para el retiro, colegiaturas e intereses reales.

La ley estipula que las personas físicas pueden deducir hasta 147,014 pesos o bien, hasta 15% de su salario, dependiendo cual sea menor. La devolución puede tardar entre cinco y 40 días hábiles.

Otras quejas

Gloria Franco refirió que, desde el inicio del mes, los contribuyentes se acercaron a la Prodecon por diferentes quejas para presentar su declaración anual, como un mal funcionamiento de la página, algo que quedó arreglado el mismo día que se reportó.

No obstante, hay otras quejas en la parte de la devolución de saldos a favor, ya que varios contribuyentes aún no ven reflejado el estatus de su devolución, es decir, no aparece si está en proceso, ha sido aprobada o rechazada.

“Tenemos contribuyentes que presentaron su declaración el 1 de abril y todavía no existe ningún estatus en su devolución. Los estamos apoyando para ver cómo avanza el proceso”.

En los últimos días, añadió, se han encontrado inconsistencias en la CLABE interbancaria por lo que el SAT busca la manera de que ésta pueda ser sustituida.

¿Cómo presentar la Declaración Anual 2019?

El primer paso es ingresar al portal del SAT con el RFC y la contraseña asignada.

Al ingresar, se le solicitarán algunos datos y deberá corroborar, en caso de tener una declaración prellenada, que los ingresos y deducciones sean acorde a lo que tiene registrado.

Después de confirmar que todo esté bien, se firma la declaración con la e.firma o contraseña

Para finalizar el trámite, se da un acuse con el número de la operación, la fecha y un sello digital.

