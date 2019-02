Cien Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de los cinco continentes firmaron una carta abierta para exigir un proceso transparente, abierto y basado en méritos en la selección del próximo presidente del Banco Mundial (BM). Con este acto, reclaman que termine el pacto tácito donde el organismo es dirigido por Estados Unidos y Europa queda al frente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

No obstante la solicitud, sólo un país miembro, el de mayor poder de voto, ha nominado a un aspirante a presidir el Banco: Estados Unidos, cuyo candidato David Malpass se encuentra en roadshow y ha recibido ya el apoyo explícito de Japón y Corea del Sur.

Restan aún 19 días para que algún otro miembro se anime a nominar más aspirantes, lo que facilitaría la apertura en la selección. Pero nadie más ha levantado la mano. Durante el Foro de Davos, en enero pasado, una de las candidatas que se presentaron a la selección donde resultó triunfador el estadounidense Jim Yong Kim, en el 2012, Ngozi Okonjo-Iweala, dijo que aceptaría una nueva nominación si resultaba del interés de Nigeria.

Okonjo-Iweala fue la primera mujer que ocupó el cargo de ministra de finanzas del citado país africano entre el 2003 y el 2006 y repitió la responsabilidad entre el 2011 y el 2015. Pero no se ha formalizado la inscripción de la exfuncionaria por parte de su país.

Mapa de la oposición

Por ahora, se mantiene al frente del Banco Mundial en calidad de presidenta interina, Kristalina Georgieva, de Bulgaria, quien tenía el cargo de directora gerente, hasta que Yong Kim renunció.

En cinco puntos, las ONG emplazaron a los candidatos a garantizar la participación de académicos, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil en sus programas; pidieron que los candidatos se comprometan con un sistema multilateral diseñado para ayudar a los pobres y marginados; que describan sus estrategias en aspectos de sus préstamos; el Acuerdo Climático de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Entre las organizaciones firmantes se encuentran Auction Aid International (Sudáfrica); Alliance Sud, The Swiss Coalition of Development Organisations (Suiza); Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (México); Centre of Human Rights and Development (Mongolia); Centre for Budget and Governance Accountability (India); CEKOR (Serbia), y Christian Aid (Reino Unido).

Corea del sur simpatiza, pero no suma aún

La semana pasada, Corea del Sur mostró su simpatía para apoyar al candidato de Estados Unidos para dirigir al Banco Mundial, David Malpass, tras recibir su visita.

De acuerdo con el ministro de economía y finanzas de la República de Corea, Hong Nam-ki, el aspirante estadounidense se comprometió a impulsar el apoyo para facilitar el ingreso de Corea del Norte al organismo.

Pero a pesar de su apoyo a Malpass, Corea del Sur no tiene un voto de peso en las decisiones del Banco. De hecho, tiene que consensuarlo con otros 14 países que forman parte de su silla. Es decir, tendría que convencer a Australia (que es el director ejecutivo del grupo); Camboya, Kiribati, Islas Marshall; Micronesia, Mongolia, Nueva Zelanda, Palau; Papua Nueva Guinea; Samoa; Islas Solomon; Tuvalu; Vanuatu y Nauru, de votar a favor de Malpass y de conseguirlo, otorgaría 4.04% a favor.

La situación es diferente con Japón, que, de acuerdo con el ministro de finanzas Taro Aso, apoyará al candidato estadounidense y, por tener un voto único, consigue sumar su 6.89% del voto a 15.90% que aporta por sí solo Estados Unidos.

Las decisiones del Banco Mundial se asumen por votación de los 189 miembros. Pero sólo siete países tienen voto único, sin necesidad de negociar con otros integrantes. Una ventaja que otorga el tamaño de su aportación económica al organismo. Se trata de Estados Unidos, Japón, China, Alemania, Francia, Reino Unido y Rusia.

Los miembros del Banco Mundial tienen hasta el 14 de marzo para nominar a sus aspirantes. De mantenerse solo en el proceso el de Estados Unidos, será declarado el decimotercer presidente del organismo de origen estadounidense.

[email protected]