Arturo Herrera Gutiérrez fue nombrado este martes como nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público. Herrera Gutiérrez, quien hasta hoy se desempeñaba como subsecretario de Hacienda, sustituirá a Carlos Urzúa Macías como titular la cartera, luego de que Urzúa presentara su renuncia.

En su cuenta de Facebook, el presidente López Obrador confirmó los cambios: “Acepté la renuncia de Carlos Urzúa, secretario de Hacienda y para sustituirlo he nombrado al subsecretario Arturo Herrera Gutiérrez, quien es un profesional en Economía, con virtudes de humanismo y honestidad. Es de toda mi confianza”.

“Como es una transformación, a veces no se entiende que no podemos seguir con las mismas estrategias, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas, es un cambio de verdad. Una transformación”, dijo acompañado de Arturo Herrera.

Desde su oficina en Palacio Nacional, López Obrador enfatizó que seguirá con su plan de austeridad republicana y acabará con la corrupción. “No habrá gobierno rico con pueblo pobre”, dijo.

Tras el anuncio de López Obrador en compañía de Arturo Herrera, el peso estabilizó su movimiento tras haber reaccionado con fuerza a la renuncia de Urzúa. Luego de tocar un máximo de 19.33 unidades por dólar, la paridad comenzó a retroceder. La moneda mexicana oscilaba entre los 19.15 y 19.20 pesos por dólar.

Minutos antes del anuncio presidencial, el ahora exsecretario de Hacienda Carlos Urzúa Macías dio a conocer su renuncia a través de una carta publicada en Twitter.

Quién es el nuevo secretario de Hacienda

De acuerdo con el presidente López Obrador, bajo estas estrategias de austeridad, con las cuales no estaba de acuerdo Urzúa, se han logrado buenos resultados en finanzas públicas como una mayor recaudación, menor déficit y la deuda del país no ha crecido.

El presidente destacó la trayectoria de Herrera, quien es economista por la Universidad Autónoma Metropolitana, con maestría en El Colegio de México.

Herrera agradeció el nombramiento y aseguró que es una gran responsabilidad, pues el país tiene grandes contrastes y una de sus prioridades es reducir la desigualdad que permea en el país.

“Es justamente en el área de la desigualdad en la que tenemos que trabajar y estamos seguros que la SHCP está enfocada en esos asuntos”.

Antes de integrarse al equipo de López Obrador en la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez colaboró en el Banco Mundial (BM) como Gerente de Práctica: Gobernanza Práctica Global, Servicio Público y Desempeño para América Latiana y el Caribe. En el Banco Mundial lideró la Unidad de Sector Público con cobertura en 27 países sobre temas gubernamentales de administración financiera y fiscal.

Trabajó como director general de Gestión Fnanciera en el Gobierno de la Ciudad de México y después ocupó el cargo de secretario de Finanzas capitalino, cuando López Obrador gobernó la Ciudad de México. Tiene experiencia en relaciones interfiscales, gestión financiera pública y administración tributaria.