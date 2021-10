A contrarreloj, diputadas y diputados aceleraron este miércoles la discusión legislativa para aprobar el paquete de reformas de Miscelánea Fiscal, Ley de Derechos y Ley de Ingresos de la Federación 2022, ello luego de un retraso de más de 10 horas provocado por la confrontación física entre legisladores del PAN y Morena.

Eran las 16 horas de este miércoles, cuando la discusión relacionada con la Miscelánea Fiscal comenzó a agilizarse en la Cámara Baja; con cada una de las reservas, interpuesta por la oposición, desechándose, sin mayor análisis o reclamo. Al tiempo que los integrantes de Morena declinaban a participar en tribuna, retirando sus propuestas o pidiendo que se inscribieran en el diario de los debates.

Así transcurrieron cuatro horas hasta que uno de los temas más esperados llegó: modificar el dictamen para evitar que los jóvenes de 18 años se inscriban al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), el llamado “terrorismo fiscal”, por parte de la oposición.

Fue entonces que, como en pocas ocasiones, se hicieron presentes los acuerdos entre los diferentes grupos parlamentarios.

La reserva aprobada, propuesta por la diputada Lidia García Anaya (Morena), señaló que se debe de atender que registrar a los jóvenes en el Registro Federal de Contribuyentes no debe de ser obligatorio y ni generar sanciones a quien no se inscriba en dicho Registro.

A lo que la Legisladora Elizabeth Pérez Valdez (PRD) manifestó la aprobación por parte de su bancada, no sin antes destacar que “por fin, encontramos unos oídos que no son sordos”, ello luego de acusar que esta modificación no era un triunfo del partido oficialista.

Mientras Hiram Hernández Zetina (PRI) lamentó que se haya votado en perjuicio de las y los jóvenes, toda vez que no se eliminaron las sanciones de manera explícita, por lo que consideró que esta modificación “es sólo una simulación”.

El priista tampoco dudó en llamar soberbios a los integrantes del grupo mayoritario y aliados, pues, destacó que sólo cuando éstos se subían a la tribuna a presentar modificaciones se aprobaban.

“Nuestra voz no vale entonces compañeros y compañeras... Necesitamos que estén más vivas que nunca las reglas de la tolerancia y el respeto mutuo... Y no estar divididos por intereses oscuros y agendas personales”, lanzó.

En el mismo sentido, el diputado José Elías Lixa Abimerhi (PAN) se pronunció en contra de la propuesta, al considerar que es necesario que se establezcan reformas por medio de la razón y no a través las presiones mediáticas.

Ello, luego de que la mayoría parlamentaria se vio obligada a establecer la reserva, que calificó como insuficiente, porque en la denominación del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, se establecen las obligaciones de las personas físicas a declarar sus ingresos.

Sin embargo, celebró que la propia “intentona” de Morena por aplicar un terrorismo fiscal contra los jóvenes fuera modificada por el propio partido.

Finamente, para cerrar el tema, el diputado Marcelino Castañeda Navarrete (PRD) aclaró que su partido votaría a favor de las modificaciones, sin embargo, consideró que estaban inconclusas.

Previamente, la sesión transcurrió sin mayores enfrentamientos, con Morena cediendo en el debate, mientras que los legisladores del PAN, PRI, PRD y MC se apoderaban de la tribuna, aunque ello no se reflejaban en cambio alguno al dictamen en discusión, ya que la propuesta para aplicar tasa cero a alimentos para mascotas, a tarifas eléctricas domésticas, Internet, gasolina, diésel y cubrebocas, no fue de interés para la mayoría y una a una fueron desechándose.

Así, después de tres días de discusión, cerca de las 11:00 de la noche por fin se aprobó la Miscelánea Fiscal del 2022, pero hasta el cierre de esta edición aún quedaba por debatir la Ley de Ingresos de la Federación y la Ley Federal de Derechos.

maritza-perez@eleconomista.mx