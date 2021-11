Desde agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al Senado de la República retirar la nominación de Arturo Herrera Gutiérrez para integrarse a la Junta de Gobierno de Banco de México, pero apenas hace una semana notifico al ex secretario de Hacienda su decisión.

Así lo confirmaron por separado el líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, y el mismo Arturo Herrera.

Al mediodía, el senador Monreal explicó a un grupo de reporteros que el Ejecutivo retiró el nombramiento (de Herrera) como miembro de la Junta de Gobierno de Banxico desde agosto, y que en el Senado, no hicieron otra cosa, “más que aceptarla”.

Unas tres horas después, el exsecretario de Hacienda confirmó en su cuenta oficial de twitter @ArturoHerrera_G: “efectivamente el presidente me informó hace una semana que había decidido reconsiderar mi nombramiento al frente de Banco de México”.

Estrategas de inversión coincidieron en suponer que los posibles candidatos que podrían ser nominados son las hermanas Raquel y Lucía Buenrostro, una jefa del Servicio de Administración Tributaria y la otra vicepresidenta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, o los subgobernadores Jonathan Heath y Gerardo Esquivel.

Analistas de Citibanamex consideran que el peor escenario sería que AMLO nombre a alguien desconocido y sin experiencia pero con fuertes vínculos con él.

Esperan propuesta

Por su parte, Ricardo Monreal dijo que el Senado está a la espera de la nueva propuesta del titular del Ejecutivo Federal para su desahogo y ratificación o rechazo, en su caso.

Al momento, detalló, no hay materia para procesar el nombramiento referido, que urge porque el próximo 31 de diciembre Alejandro Díaz de León concluirá su cargo como gobernador del Banxico.

El senador zacatecano no descartó, sin embargo, que el Presidente decida insistir en proponer a Herrera, a quien calificó como “un perfil adecuado para el Banxico’’.

Fue el pasado 9 de junio cuando López Obrador anunció que propondría al ex secretario de Hacienda para ocupar el cargo de gobernador del Banco de México en lugar de Alejandro Díaz de León.

En ese momento, el Jefe del Ejecutivo explicó que no deseaba ratificarlo al frente del banco central, pues él quiere en ese puesto a “un economista con dimensión social, muy partidario de la economía moral”

Buenrostro y su experiencia financiera

Al respecto, Marco Oviedo, quien ha formado parte de diferentes bancos de inversión, explicó que el mejor escenario sería que la decisión se decantara por Lucía Buenrostro, o por cualquiera de los dos subgobernadores, Jonathan Heath o Gerardo Esquivel.

Buenrostro, sin tener amplios conocimientos de política monetaria, tiene experiencia en regulación financiera, y fortalecerá el desempeño de la Junta, comentó. Desde la salida de Roberto del Cueto, no hay un miembro del cuerpo colegiado con estas características.

El lado que causa un poco de preocupación sobre ella, está en un par de mensajes que publicó en twitter en diciembre del año pasado, cuando consideró que hay un “dogma en la independencia del banco central” que supone que la estabilidad de precios favorece que los mercados encuentren su tasa natural de empleo.

Cambios regulatorios preocupan

En tanto, Joel Virgen, estratega del videoblog especializado Out of the Box Economics, comentó que la prioridad para los inversionistas globales es que la nominación brinde una percepción de estabilidad en el manejo de la política monetaria y el respeto a la autonomía del banco central.

Para el estratega independiente, sería mucho más preocupante un posible cambio de ley que otorgue al Banco de México un doble mandato en esta administración, o que abra la puerta a algún tipo de facilidad de préstamos al gobierno o bien al uso de reservas internacionales.

De Hacienda a Banxico

Economistas del área de investigación económica en Citibanamex consideran que sí es posible la nominación de la actual Jefa del SAT, Raquel Buenrostro o bien del subsecretario de Hacienda.

Joel Virgen explicó que de darse el relevo con alguno de los funcionarios de Hacienda, se replicaría la experiencia de Agustín Carstens y Guillermo Ortiz. Ambos ex banqueros centrales llegaron desde Hacienda a Banxico y al tomar el cargo, asumieron la responsabilidad del cumplimiento del mandato único de Banxico.

El economista Marco Oviedo comenta que el futuro de Herrera podría estar definido fuera de las instituciones económicas, en un ámbito político.

Lo interesante sería conocer las razones que llevaron al cambio en la decisión del presidente López Obrador, quien se había adelantado siete meses al término del mandato de Díaz de León, al anunciar públicamente que su nominado sería el, en ese momento, aún secretario de Hacienda.

Perfil del gobernador de Banco de México

El Perfil del gobernador del Banco de México está delineado en el artículo 39 de la Ley del Banco de México

• Debe ser ciudadano mexicano por nacimiento.

• A la fecha de inicio del periodo durante el cual desempeñarán su cargo debe tener menos de 65 años cumplidos.

• Gozar de reconocida competencia en materia de política monetaria.

• Experiencia de, al menos, cinco años en cargos de alto nivel en el sistema financiero mexicano o en organismos o instituciones que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera, entre otros.

• Debe tener un elevado nivel técnico y profesional.

• Antes de ser gobernador, debe ser designado miembro de la Junta de Gobierno.

Fuente: Ley del Banco de México

