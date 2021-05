El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que respeta el actuar del Banco de México, sin embargo pidió que se explique por qué no hubo remanentes del ejercicio 2020.

En la conferencia matutina, el mandatario subrayó que respeta la autonomía del banco central, y para muestra, evidenció que no había dicho nada sobre el remanente de operación del Banxico que no fue traspasado al gobierno.

“Yo respeto la autonomía del Banco de México. Siempre la he respetado. Tan es así que no he comentado que no nos dieron remanentes ahora que pasó la crisis de inestabilidad cambiaria ¿Recuerdan que se fue el dólar a 25 pesos? Ya habíamos hecho cuentas que nos darían un remanente (...) y no hubo remanente y tendrían que explicar (Banco de México) en términos respetuosos y fraternos, porque en otros sexenios sí había remanentes”.

El mandatario aclaró que no están demandando nada ni cuestionando al Banxico. “Sólo que tengo que decirlo porque aquí se habló que la hacienda pública podía tener un ingreso adicional. No fue así, no tenemos problema porque miren como está la recaudación y porque tomamos medidas que nos funcionaron”.

Al presentar sus estados financieros dictaminados para el 2020, hace tres semanas, el banco central informó que registraron un resultado positivo por 165,017 millones de pesos, cifra con la que se amortizaron pérdidas acumuladas y se repusieron reservas.

Inflación, lo que se debe cuidar

En la misma conferencia el Presidente destacó que la única variable económica que deben cuidar por ahora es la inflación que afirma, se ha presionado por un “sobrecalentamiento de la economía”.

“La inflación es lo único que debemos cuidar porque se está calentando la economía y tenemos que cuidar que no haya inflación porque daña mucho a la población”, argumentó en su conferencia matutina.

De acuerdo con él, Banco de México es quien se está ocupando ya “de controlarla (inflación)” y afirmó que el banco central ya ha dirigido acciones en la tasa que han ayudado en ese “control”.

“Tengo la confianza que en esta materia (inflación), actúa el Banco de México. Diría que es la función principal del Banco de México controlar la inflación y ellos han llevado a cabo una política adecuada en cuanto a control de tasas de interés que venían bajando. Ahora, previendo que puede haber un incremento en inflación, ya no se bajó la tasa. Entonces, están actuando bien”, sostuvo.

En abril la inflación se ubicó en 6.08% anual en abril, el nivel más alto en cuatro años. Esta fluctuación incorpora el alza de precios de productos agropecuarios (4.08%) y de los precios de energéticos (19.30 por ciento).

Cuestionan planteamiento

Académicos del Think lab SAVER y del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de México, explicaron que quizá el Presidente omitió acotar que el sobrecalentamiento económico referido, podría ser de la economía externa, particularmente de Estados Unidos.

“El sobrecalentamiento se presenta cuando hay suficiente dinero por las remuneraciones, inversión y gasto público, y la gente empieza a consumir muchos bienes. Este sobrecalentamiento viene después de un impasse de la economía, y como hay dinero hay demanda; los bienes en inventarios, en maquinaria y equipo se encarecen porque hay empuje de la demanda que no alcanza a compensarse por la oferta”, explicó el profesor del ITESM, y ex funcionario de Banco de México, Raymundo Tenorio.

En México no hay posibilidad de sobrecalentamiento, acotó aparte el director de Investigación Económica en el think lab veracruzano SAVER, Luis Pérez Lezama. “En el mundo hay mucha capacidad ociosa tras el cierre económico (...) pero ese contexto no es el de México” donde no se presentaron estímulos, ni se alargaron los plazos para pagos de impuestos”, aseveró.

Auditorías en Banco de México

Año con año, los balances del Banco de México son revisados por una auditoria contratada por Hacienda.

El 23 de abril, el Banxico informó que en el ejercicio fiscal 2020 no registró una utilidad suficiente para transferir un remanente de operación al gobierno federal. Esto como resultado de “las importantes fluctuaciones del tipo de cambio”.

Al interior de los estados financieros del banco central se declaró que “no fue posible asignar recursos a la reserva de revaluación de activos ni resultó un remanente de operación”.

Así, el 2020 resultó el quinto año consecutivo que el banco central no generó un remanente de operación.

