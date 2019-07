El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el crecimiento de 0.1% que reportó esta mañana el Inegi durante el segundo trimestre del 2019. Aseguró que el dato mostrado este miércoles por dicho instituto muestra que no hay recesión en la economía nacional, y mantuvo su pronóstico de que la economía crecerá a 2% al final del año.

“Contrario a lo que pronosticaban algunos, de que se iba a caer la economía y que íbamos a entrar en recesión, afortunadamente la economía creció, de acuerdo a los datos del Inegi. No les funcionó su pronóstico a los expertos”, dijo en Palacio Nacional.

Aseguró que es una muy buena noticia porque “despeja el miedo, la intención de crear desconfianza. Nosotros no tenemos duda (de que habrá crecimiento), pero insistir tanto en la recesión sí lleva a crear dudas, cierta incertidumbre; nosotros sabemos que va muy bien la economía, que está bien el país; no quiere decir que todo esté resuelto, hay problemas que estamos enfrentando, pero vamos muy bien en la parte económica”, destacó.

El primer mandatario celebró el crecimiento de 0.1% en el segundo trimestre, pues insistió en que su gobierno no busca crecer por crecer, sino que haya bienestar entre los más pobres. Aseguró que el dato del Inegi demuestra que con austeridad se puede crecer.

“Esto tiene que ver, muy contrario de lo que se piensa, se insiste mucho en que no hay crecimiento porque no hay gasto; esto demuestra de que con austeridad, gastando bien, se puede crecer. Ha habido gasto pero bien orientado a los que más lo necesitan, y es también reactivación de la economía abajo, porque lo que queremos es una modernidad surgida desde abajo y para todos, esto no lo alcanzan a entender los tecnócratas neoliberales. Ellos nada más apuestan a lo de arriba; incluso a inversiones de capital, grandes inversiones de capital, con empresas automatizadas de poca generación de mano de obra, de concentración de utilidad. El modelo nuestro es que el crecimiento se convierta en desarrollo”, mencionó.

Cabe destacar que el informe del Inegi mostró que en el segundo trimestre de 2019, el Producto Interno Bruto (PIB) aumentó 0.1% frente al trimestre previo e incrementó 0.4% en su referencia anual.

Julio Alfonso Santaella Castell, presidente del Inegi, dijo que ese dato confirma “la desaceleración de la economía mexicana: el avance anual durante el primer semestre de 2019 se situó en 0.3% comparado con 2.1% en el semestre anterior”.

El economista Isaac Katz publicó en su cuenta de Twitter que el dato del Inegi muestra que “no estamos en recesión, pero sí estancados. Si el gobierno no corrige el rumbo y respeta las reglas, en los próximos años la economía crecerá menos que el promedio de las últimas décadas”.

Ya salió el dato del PIB del 2º trimestre: 0.1%. No estamos en recesión pero sí estancados. Si el gobierno no corrige el rumbo y respeta las reglas, en los próximos años la economía crecerá menos que el promedio de las últimas tres décadas. Mi artículo del lunes �� https://t.co/asCtYv86rH — Isaac Katz (@econoclasta) July 31, 2019

Durante su conferencia matutina, el presidente López Obrador celebró el crecimiento de 0.1% frente del segundo trimestre del año, y dijo que mantiene su pronóstico de que la economía crecerá a 2% al final de este año.

“Se suponía que no iba a haber crecimiento, que se iba a hacer, y que con trimestres seguidos de decrecimiento entrabamos en recesión, esa es la definición técnica. Pues resultó que no”, expresó.

Niega subejercicio

Aunque la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) admitió un subejercicio de 174,000 millones de pesos en el primer semestre del año, el presidente López Obrador dijo que él tiene otra información, ya que se ha ejercido el gasto para apoyo social. El mandatario dijo que el monto no ejercicio son ahorros.

“Yo tengo otra información, yo tengo información de que está bien el ejercicio del presupuesto, porque eso también es algo que se ha manejado sin sustento, que había un subejercicio.

“Yo considero que en el gasto corriente hemos ahorrado, y eso es lo que pueden estar llamando subejercicio. Es mi punto de vista y respeto todos los puntos de vista, porque aquí este gobierno es de mujeres y de hombres libres, y nada de que hay una sola postura”, mencionó.

López Obrador dijo que su gobierno no hará un monto de inversión operativa de las dependencias, y que sólo aceptaría mayor contratación de personal médico, maestros e integrantes de la Guardia Nacional.

“Si fuese algo urgente lo firmo, nos hace falta. Imagínense, firmo contratación de enfermeras, de médicos, de maestros, de elementos de la Guardia Nacional, pero tengo ahí nombramientos pendientes de consejos para la transparencia; por ley hay que pagarles, son independientes, ahora 90,000 pesos mensuales, antes 200,000 (pesos)”, aseveró.

“Yo le digo a los empresarios que así como ellos cuidan su gasto, no derrochan, invierten bien. Imagínense lo que hacen las tiendas que venden mercancía, lo que le hacen a los que les compran alimentos, ¿no revisan la calidad de lo que van a comprar?, ¿les pagan así, a la entrega del producto? —que es una queja que tienen los productores— ¿no les hacen descuento, no están pendiente de que esa mercancía no se eche a perder?, ¿que no están pendientes de que no se roben en los anaqueles la mercancía?, ¿tienen personal de más?”, preguntó.

Sin aumento de impuestos en 2020

Andrés Manuel López Obrador expuso que el proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el 2020 no contempla aumento de impuestos, precio de gasolina ni deuda pública.

“No va a haber aumento de deuda por segundo año, no va a aumentar la deuda pública. Ya esas son directrices que se van a presentar el 8 de septiembre, que va entregarse el proyecto de Presupuesto para el 2020; entonces, no hay por qué tener preocupación”, consideró.

[email protected]