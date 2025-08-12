¿De qué trata Unamos Créditos? La opción del Infonavit para que jóvenes puedan comprar vivienda

Una de las barreras para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda acorde a sus necesidades es su limitante en el crédito que les puede otorgar una institución financiera; sin embargo, para ello, existe la opción de unir financiamientos para acceder a un monto mayor.

En el marco del Día Internacional de la Juventud, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) destaca el programa Unamos Créditos, diseñado para que dos personas sumen sus financiamientos y accedan a una vivienda de mayor valor que la que podrían adquirir de manera individual.

Este esquema no exige que las personas acreditadas tengan un vínculo matrimonial. Puede aplicarse entre familiares, amigos, parejas o cualquier otra relación que los solicitantes definan, siempre que ambos cumplan con los requisitos del Infonavit.

El monto máximo de financiamiento puede superar los 5 millones según el nivel salarial de cada solicitante. El crédito se otorga en pesos, con tasa de interés fija durante toda la vida del financiamiento, la cual varía entre 3.76 y 10.45% de acuerdo con el ingreso mensual registrado ante el instituto.

En todos los casos, ambas personas se convierten en copropietarias del inmueble. La proporción de propiedad se determina en función del monto de crédito autorizado y el saldo en la subcuenta de vivienda de cada acreditado y queda establecida en la escritura desde el inicio.

Aspectos clave del programa:

Permite unir dos créditos para aumentar el monto total de financiamiento.

Financiamiento máximo superior a 5 millones de pesos, según el ingreso.

Copropiedad proporcional a la aportación de cada acreditado, establecida en la escritura.

Tasas de interés fijas diferenciadas por nivel salarial.

El Infonavit señala que este tipo de alternativas busca facilitar el acceso a la vivienda para personas que, con un solo ingreso, tendrían dificultades para cubrir el precio promedio de un inmueble, especialmente en zonas urbanas.

En el contexto del Día Internacional de la Juventud, este esquema refleja la diversificación de mecanismos de financiamiento habitacional, frente a un escenario de incremento de precios y de limitaciones en la capacidad de compra para quienes se encuentran en las primeras etapas de su vida laboral.