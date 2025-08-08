Compartir crédito hipotecario, una alternativa para que los jóvenes compren casa

Ante ingresos bajos, incertidumbre laboral y precios habitacionales que suben más rápido que la inflación, unir esfuerzos con pareja, familiares o amigos se ha convertido en una estrategia clave para calificar a créditos hipotecarios más altos y acceder a vivienda mejor ubicada.

Según datos del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México y bancos comerciales, el segmento de coacreditados menores de 35 años ha crecido hasta 20% en los últimos dos años, impulsado por esquemas de financiamiento con mensualidades y condiciones más flexibles.

Gonzalo Cosgalla, asesor hipotecario de Agwa Bosques y Up Santa Fe en Desarrolladora Del Parque, explicó que las generaciones más jóvenes enfrentan barreras para acceder solos a un crédito hipotecario, por eso cada vez más optan por compartirlo con su pareja, amigos o familiares cercanos.

“Esto les permite entrar a proyectos bien ubicados sin descapitalizarse y comenzar a construir patrimonio desde etapas tempranas, contribuyendo a la estabilidad financiera familiar y abriendo la puerta a futuras inversiones con una estrategia conjunta”, comentó.

Precios de vivienda

De acuerdo con la Sociedad Hipotecaria Federal, el precio promedio de la vivienda en México creció 8.2% en el primer trimestre del 2025, muy por encima de la inflación (3.9%). Si bien, en la Ciudad de México, la apreciación fue menor, se mantiene como la más costosa a nivel nacional, con un precio promedio de 3.8 millones de pesos.

En un mercado inmobiliario cada vez más retador, las generaciones jóvenes encuentran en el crédito hipotecario compartido una herramienta para acceder a su primera vivienda. Con tasasde interés promedio en este tipo de financiamiento de 11.6% y morosidad baja, de apenas 2.8%, se refuerza la confianza en este tipo de financiamiento.

Cosgalla recomendó priorizar la vivienda nueva en desarrollos con alta calidad constructiva y amenidades funcionales que no eleven los costos de mantenimiento. Esto garantiza una buena inversión a largo plazo para los jóvenes.

Otro lado de la moneda

Si bien, el crédito compartido es más común entre los jóvenes, los inversionistas inmobiliarios aprovechan otros esquemas hipotecarios para adquirir vivienda en la Ciudad de México.

Cosgalla destacó que, mientras quienes adquieren vivienda para habitarla suelen elegir plazos de 20 a 25 años, los inversionistas optan por periodos de 10 a 15 años, para recuperar su inversión mediante rentas y plusvalía.

"Los inversionistas utilizan créditos hipotecarios para multiplicar su capacidad de compra, evitando descapitalizarse y construyendo un portafolio inmobiliario con alto potencial de crecimiento", apuntó Cosgalla.

Este perfil suele tener entre 50 y 60 años, estabilidad laboral y experiencia previa en bienes raíces. Apuestan por obtener una renta mensual que cubra o iguale el pago hipotecario.