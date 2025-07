Empresarios temen afectación a la inversión por manifestaciones contra la gentrificación en la CDMX

Organismos empresariales expresaron que los actos violentos en la marcha contra la gentrificación en la Ciudad de México (CDMX) no solo ponen en riesgo la integridad de ciudadanos y turistas, sino que dañan la imagen de la ciudad y afectan la llegada de inversión.

De acuerdo con los integrantes del G9, entre los que destacan la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) y la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, existe preocupación sobre lo sucedido el pasado 4 de julio en la alcaldía Cuauhtémoc, especialmente en el contexto de la próxima llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Esto genera incertidumbre para la inversión nacional e internacional, en un momento estratégico rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando el país debe proyectarse como un destino abierto, seguro y próspero para todos”, expresó la iniciativa privada en una carta firmada por Jaime Fasja, presidente de la ADI, Esperanza Ortega, presidenta nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) y otros nueve líderes empresariales.

En entrevista para Econohábitat, Karim Antonio Oviedo Ramírez, presidente de la AMPI, dijo que la gentrificación no es una problemática generada por la llegada de extranjeros, sino por la falta de incentivos para la construcción de vivienda en la ciudad.

“Desde nuestra perspectiva es una manifestación que no abona mucho a las inversiones extranjeras en el país. El problema de la gentrificación no se genera por que los extranjeros vivan en México, sino porque no se ha generado nueva vivienda suficiente”, declaró Oviedo Ramírez.

Urge una política habitacional

El presidente de la AMPI insistió en que más que un rechazo a los extranjeros en la Ciudad de México, las manifestaciones ciudadanas deben concentrarse en exigir una política habitacional que impulse la creación de soluciones de vivienda.

“Desde una perspectiva en la que todos podemos contribuir a la solución del problema, lejos de estar en contra de las personas que piden vivienda, todos tenemos que contribuir para tener una política de vivienda que permita que se construyan más casas en el país”, declaró.

Por su parte, el G9 reconoció que algunas de las manifestaciones expresan preocupaciones legítimas de sectores ciudadanos ante el encarecimiento de la vivienda, el crecimiento urbano acelerado y la transformación de sus barrios.

Además de la ADI y la Canacintra, entre los grupos empresariales que conforman el G9 se encuentran: