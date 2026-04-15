Diseño de interiores gana terreno en México como opción profesional

El diseño de interiores registra un crecimiento en México impulsado por el trabajo remoto, los cambios en los espacios habitacionales y la demanda de perfiles creativos, de acuerdo con la Universidad Espíritu Santo (UEES).

La institución destaca que esta disciplina “ha dejado de percibirse como un lujo para posicionarse como una herramienta vinculada al bienestar”, en un contexto donde los espacios habitacionales y laborales han evolucionado hacia esquemas multifuncionales.

Este crecimiento responde a transformaciones como la consolidación del home office y la necesidad de adaptar los espacios a nuevas dinámicas.

En ese sentido, Denise Yturralde, docente de la UEES, explica que “el diseño de interiores hoy está directamente relacionado con cómo vivimos y trabajamos. Las personas buscan espacios que funcionen, pero también que generen bienestar y reflejen su identidad”.

El avance del sector también está respaldado por proyecciones económicas. De acuerdo con la consultora IMARC, el mercado de diseño de interiores en México alcanzó los 816.39 millones de dólares en el 2024 y podría llegar a 1,986.55 millones de dólares para el 2033.

Asimismo, la UEES señala que Millennials y la Generación Z lideran la demanda de estos estudios, atraídos por la posibilidad de generar ingresos propios. En este sentido, indica que “el diseño de interiores se está consolidando como una vía de emprendimiento”, con ingresos que pueden superar los 40,000 pesos mensuales.

La institución también resalta el papel de las redes sociales en esta tendencia, al afirmar que plataformas como Instagram, Pinterest y TikTok “han elevado el estándar visual de los espacios y han convertido el diseño en una aspiración alcanzable”.

En este contexto, la universidad impulsa programas en línea como alternativa educativa. Al respecto, Christian Rosero, director académico de UEES Online, afirma que “la empleabilidad hoy depende de la capacidad de adaptarse. Las carreras que combinan creatividad, negocio y tecnología tienen una ventaja clara en el mercado”.

Con un entorno digital consolidado y una industria inmobiliaria activa, México se perfila como un mercado clave para el desarrollo del diseño de interiores, tanto a nivel profesional como educativo, según la UEES.

En este contexto, la Universidad Espíritu Santo (UEES) impulsa su oferta académica en México a través de programas de Diseño de Interiores en modalidad online, orientados a quienes buscan formarse mientras trabajan o desarrollan proyectos propios, en línea con las nuevas dinámicas del mercado.