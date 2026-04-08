¿Tu negocio se ve igual que todos? El diseño del local puede marcar la diferencia

El éxito de un negocio no solo se construye con un buen producto, el diseño del local es clave para atraer clientes y diferenciarse en mercados. Un espacio bien pensado no solo invita a entrar, sino que comunica la esencia de la marca y puede ser la razón por la que un consumidor regrese o recomiende la experiencia.

En este contexto, la experiencia del cliente ya no depende únicamente de lo que consume, sino de todo lo que percibe: el ambiente, los colores, la distribución del espacio e incluso los aromas; sin embargo, muchos emprendedores caen en el error de replicar modelos de su sector, lo que termina diluyendo su identidad.

Al final son más de los mismo y si les quitas el logo ya no sabes qué restaurante es. El diseño ayuda a que el negocio sea único y diferencial”, destacó Rosemary Martínez, diseñadora creativa de experiencias de marcas.

Puntualizó en que aún son pocos los negocios que integran el branding al interiorismo, es decir, trasladar la esencia de la marca al mobiliario, los colores y la experiencia del espacio. Cuando esto se combina con un buen servicio y calidad en el producto, el impacto en el consumidor es mayor.

Del concepto al espacio: diseñar con intención

Rosemary Martínez compartió en entrevista durante incMTY 2026 que para crear el diseño de un local hay que partir del sueño de los empresarios, de lo que quieren lograr y a quién quieren enamorar.

Después entender al cliente, lo qué busca y cómo se puede cubrir esa necesidad. El resultado es una propuesta que conecta el sueño del empresario, las expectativas del consumidor y los vacíos del mercado.

“El diseño es un puente entre el sueño del dueño, la necesidad del usuario y analizar el mercado; si va dirigido a un mercado joven, a uno que quiera una experiencia única diferencial o que le dé estatus. Hay tantas diferentes formas de seducir al mercado”.

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Inspiración desde la esencia, no desde la copia

Para lograr propuestas auténticas, la diseñadora recomienda ir al origen del concepto. Por ejemplo, para diseñar el local de Mi Gusto Es, un restaurante de mariscos mexicano, Rosemary Martínez viajó a Sinaloa para entender la esencia de la cultura de los mariscos.

Más que analizar a la competencia, observó elementos cotidianos: carretas, lenguaje, colores y texturas de la calle. Estos componentes fueron reinterpretados en el diseño para crear una experiencia innovadora, pero con identidad.

Esto aplica para cualquier tipo de negocio, puesto que el diseño es esencial, sobre todo porque en la actualidad, gracias a las redes sociales, estamos rodeados de información e imágenes de lugares atractivos a la vista.

Pero aclara no olvidar la calidad del producto, porque puedes tener un diseño maravilloso y sorprender al consumidor, pero si no se tiene un buen alimento, un buen sabor y calidad no regresará el consumidor.

Experiencias sensoriales que conectan

El diseño también involucra otros sentidos. El aroma, por ejemplo, juega un papel clave en la construcción de experiencias, ya que está directamente ligado a la memoria y las emociones.

Es jugar con todos los sentidos: lo que ves, lo que sientes, lo que hueles. El diseño es un mensaje: en los colores, la tipografía, los materiales. Incluso una silla cómoda puede hacer que el cliente permanezca más tiempo”, explicó Rosemary Martínez.

En un entorno donde la competencia es cada vez más visual y sensorial, entender las megatendencias del mercado y conectar con las necesidades del consumidor se vuelve fundamental para diferenciarse y crecer.

“Mientras mejor entendamos estos cambios y seamos sensibles a lo que busca el cliente, mayores serán las posibilidades de éxito”, concluyó.