Conavi mantendría presupuesto de más de 30,000 millones de pesos para el 2026

Al ser una de las entidades enfocadas en cumplir con la meta de construir 1.8 millones de hogares durante el presente sexenio, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) mantendría prácticamente la misma partida presupuestaria aprobada para este 2025, según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026.

De acuerdo con el documento presentado por la Secretaría de Hacienda, para el siguiente año, la Conavi tendría un presupuesto total de 33,474 millones de pesos, es decir, un ligero aumento de 0.7% en términos reales respecto a lo aprobado para este 2025.

La Conavi es pieza clave para cumplir la meta del programa federal Vivienda para el Bienestar, el cual tiene la meta de edificar 1.8 millones de hogares durante el presente sexenio. Esta comisión, a cargo de Rodrigo Chávez Contreras, tiene la misión de construir 500,000 hogares en la administración actual.

Según el PPEF 2026, para el próximo año la Conavi tendría programado llevar 150,000 acciones habitacionales, de las cuales 50,000 serían viviendas nuevas y 100,000 acciones de mejoramiento y/o ampliación.

"Esto implica promover la producción de vivienda económica, desacelerar el encarecimiento del suelo, agilizar los procesos burocráticos asociados a la construcción, reducir la especulación inmobiliaria, garantizar la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios públicos", se puede leer en el documento presentado el pasado 8 de septiembre y que será discutido por el Congreso de la Unión para su aprobación definitiva.

Desde el año pasado, la Conavi tuvo un aumento sustancial en su presupuesto, pues la partida asignada en el 2025, del orden de los 32,117 millones de pesos, aumentó 535% respecto a lo aprobado en el 2024.

Sedatu con recorte

Pese a que la Conavi mantendría en el 2026 casi el mismo presupuesto que en este 2025, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), de la cual depende, sí tendría un recorte anual en su partida asignada, cercano a 8 por ciento.

Según el PPEF, la Sedatu tendría en el 2026 un presupuesto de 36,290 millones de pesos, es decir, una reducción de 7.8% en términos reales. De acuerdo con el documento, la función de esta dependencia estaría enfocada en:

El ordenamiento territorial.

La regularización de la propiedad rural y la propiedad agraria.

El desarrollo urbano y vivienda .

. La planeación habitacional y el desarrollo y acceso a la vivienda .

. El impulso a la implementación de los modelos integrales y óptimos para la modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros.

La mejora de la disponibilidad y calidad de la infraestructura urbana básica y complementaria.

Nota metodológica

Para calcular las variaciones reales en el presupuesto del 2026, respecto a las cifras del 2025, se tomó como base la inflación promedio estimada para el próximo año, que sería de 3.5%, según los Criterios Generales de Política Económica. Con base en este porcentaje, se realizan las comparaciones entre el presupuesto aprobado en el 2025 respecto al PPEF 2026.