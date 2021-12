Hace 14 años la viviendera Vinte nació bajo el concepto tradicional de empresa desarrolladora de vivienda; sin embargo, a partir del 2017 la firma comenzó un proceso de modernización en sus estructuras para subirse a la ola proptech, concepto que se utiliza cuando la tecnología impacta en el segmento inmobiliario.

Durante su participación en INMOtech 2021, Sergio Leal Aguirre, presidente ejecutivo y del Consejo de Administración de Vinte, habló sobre el proceso de esta firma pública para utilizar herramientas tecnológicas, en las cuales se ha apoyado para que actualmente 40% de las ventas de dicha empresa sean totalmente por medios digitales.

"Vinte lo que hizo fue sacar esa partecita chiquita (del negocio) que es la venta, la firma, los muebles y la postventa y los metió a una nube hiperconvergente de tal manera que sacamos nuestro algórtimo... Tenemos una plataforma de machine learning, big data, algóritmos, que hemos podido hacer paramás de seis estados de la república", acotó Leal Aguirre.

En este contexto, la firma ha identificado dos áreas de negocio importantes para desarrollar en materia de tecnología, que son la venta de casas en diversas etapas, desde el financiamiento hasta la administración, y la otra, la alianza con distintas empresas para crear una plataforma donde se comercialicen viviendas y otros insumos.

"El negocio proptech en México es muy grande y es tan grande porque no se vende la misma vivienda en el norte que en el sur. En el norte una vivienda que no tenga un patio para una carne asada no se vende; en el sur una vivienda que no tenga un eslabón para las hamacas no se vende; en el centro, una vivienda que no sea de dos niveles no se vende, entonces los nichos que vamos atacar como proptech son muy especializados", destacó el directivo de Vinte.

Leal Aguirre destacó el tamaño del negocio de la vivienda en México, en donde existe una demanda con un valor de 385,000 millones de pesos, un rezago habitacional de 8.9 millones de personas, y la existencia de solamente 950 empresas desarrolladores que realizan el concepto total del negocio.

"La gente te compra una vivienda y necesita un mueble, una licuadora, o necesita otro tipo de cosas que puedes hacer asociaciones con otro tipo de empresas para poder atender esa demanda que ya tienes en la panza y en la nube", destacó el también fundador de Vinte.

Leal Aguirre destacó la labor que se ha hecho en la parte tecnológica de esta desarrolladora, donde se han realizado fuertes inversiones en materia de tecnología y, además, se ha intentado convencer a sus accionistas del cambio que se requiere para afrontar la demanda actual.

"El reto mayor fue cómo automatizamos e hicimos más eficientes los eslabones de la cadena de valor, además de convencer a gente que ya recibía dividendos de una empresa exitosa, para esto de la tecnología", resaltó.

econohabitat@eleconomista.mx